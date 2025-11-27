‘La granja VIP’: Filtran a los que serían los nominados de este 26 de noviembre, ¿las alianzas se rompen?

Dentro de unas horas, se llevará a cabo una nueva ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’, en la que los granjeros nominarán cara a cara a aquel que quieran fuera del reality y explicarán sus razones. Recordemos que César Doroteo ‘Teo’ está inmune por ser el ‘Capataz’ de la semana.

Hasta el momento, estos son los dos nominados de esta semana en ‘La granja VIP’:

Fabiola Campomanes (por el legado de Kike Mayagoitia)

Kim Shantal (por perder el duelo de nominación frente a Alfredo Adame)

¿Quiénes son los participantes que quedan en ‘La granja VIP’ hasta hoy miércoles 26 de noviembre?

Siete celebridades han salido de ‘La granja VIP’: seis por votación del público y una por decisión propia. Estos son los que han salido de la competencia:

Carolina Ross (Primera eliminada)

Sandra Itzel (Segunda eliminada)

Omahi (Tercer eliminado)

Lolita Cortés (Salida voluntaria por cuestiones de salud)

Jawy Méndez (Cuarto eliminado)

Manola Díez (Quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Actualmente, quedan nueve famosos en competencia que son:

La Bea Alfredo Adame César Doroteo ‘Teo’ Eleazar Gómez Kim Shantal Sergio Mayer Mori Lis Vega Fabiola Campomanes Alberto del Río ‘el Patrón’

Aunque en su momento se llegó a pensar que reemplazaría a Lola Cortés por otra celebridad, todo parece indicar que no. Y es que la producción, hasta ahora, no ha hecho comentarios de tener la intención de hacerlo, además de que la gran final está muy cerca.

Habitantes de La granja VIP séptima semana / Redes sociales

Ellos serían los nominados de la séptima semana en ‘La granja VIP’

Desde la eliminación de Kike Mayagoitia, las cosas han estado relativamente tranquilas, en comparación con la semana pasada. Y es que, en esa semana, hubo varios encontronazos; siendo el de la Bea vs Adame y el de Eleazar vs Teo los más destacados.

La Bea y Alfredo pudieron reconciliarse. En tanto que la tensión entre Eleazar y Teo sigue palpable, algo que dejaron ver durante una dinámica que se realizó el pasado martes 25 de noviembre, en el que el conductor les hacía algunas preguntas sobre sus compañeros.

A raíz de esto, en redes sociales ya se ha empezado a especular quiénes podrían ir a la placa de nominación. Según usuarios los que entrarían presuntamente en la placa serían:

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

También se teoriza que Sergio Mayer Mori podría ser uno de los nominados. Esto, debido a que ha dejado ver que preferiría que votaran por él hoy, y no el viernes de ‘Traición’. No obstante, aún no hay nada asegurado y solo se sabrá quiénes estarán en la placa durante la gala de hoy.

Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor en redes sociales.

También hay que destacar que está el afamado ‘Huevo de oro’, el cual puede cambiar completamente el destino de las nominaciones.

¿Cuándo y dónde ver la séptima ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP’?

La séptima ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP’ se celebrará este miércoles 26 de noviembre, a las 9 pm. Se transmitirá por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, app en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Se contempla que hoy se complete la placa de nominados con un total de 4 o 5 habitantes. Tras esto, se llevará a cabo el jueves de ‘Salvación’, en el que uno de los nominados dejará de estarlo. Este último podrá intercambiar a otro nominado por un granjero el viernes de “Traición”. Quien resulte traicionado, podrá meter a otro granjero en la placa.

