Lolita Cortés reacciona al mensaje de Jolette tras abandonar ‘La granja VIP’, ¿se viene reconciliación?

La decisión de Lolita Cortés de abandonar ‘La granja VIP’ dio mucho de qué hablar. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros simplemente se burlaron y hasta recordaron las crueles críticas que hizo, principalmente a Jolette, cuando fue jueza en ‘La Academia’.

Si bien Lolita Cortés explicó que dejaba el reality por “salud mental”, muchos continuaron con los malos comentarios en su contra. Incluso, aseguraron que todo esto era parte de su “karma” por lo que sucedió hace dos décadas con la ahora conductora de televisión.

Jolette / Redes sociales

¿Qué dijo Jolette de la salida de Lolita Cortés de ‘La granja VIP’?

Inesperadamente, Jolette salió en defensa de Lolita Cortés. En una entrevista para el programa ‘Vaya Vaya’, pidió al público que ya no la atacaran, resaltando que no está pasando por un buen momento.

“Nunca me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que la está pasando mal… que sepan que soy una dama, pero si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir”, expresó.

Reiteró que jamás se prestaría a “atacarla” por un hecho que sucedió hace 20 años, señalando que no puede juzgarla, ya que no tiene relación con ella y no sabe cómo es actualmente.

“Si alguien esperaba eso de mí, yo jamás en la vida me prestaría a atacarla… yo no puedo tener una opinión de quién es Lolita hoy, yo la conocí durante cinco meses hace 20 años… deseo que se sane y se recupere”, dijo.

Lolita Cortés se va de La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Lolita Cortés ante el apoyo de Jolette tras su salida de ‘La granja VIP’?

En una entrevista reciente para ‘Venga la alegría’, Lolita Cortés se dijo muy agradecida por las palabras de Jolette. Mencionó que su “rivalidad” pasó hace muchos años y que hoy en día eran “mujeres completamente diferentes”.

También reveló que la ha visto en televisión y le da mucho gusto ver que continúa con sus proyectos, a la par de que es muy querida por el público.

“La vi (su entrevista) porque mi hermana la subió. Yo creo que han pasado muchos años. Yo creo que somos mujeres que han madurado y vivido muchísimas cosas y cada quien siguió su camino. Yo incluso la vi en programas de moda y dije: ‘Qué gusto que siga con su vida’. Se lo agradezco mucho” Lolita Cortés

Aprovechó para decir que no se siente avergonzada por abandonar el reality, pues lo hizo por una enfermedad que la estaba afectando mentalmente, pese a los cuidados que recibió en ‘La granja VIP’.

“No es una manía, no es un berrinche, se llama trastorno y es una enfermedad. En mi caso es biológico, no produzco serotonina, que es el regulador del estrés. Estoy medicada y puedo tener una calidad de vida. Yo salí, no porque la producción no me cuidara, pero mi mente ya no podía más”, sentenció.

Por si esto fuera poco, cuando acabó la conversación, grabó un mensaje en el que le agradece nuevamente a Jolette por sus declaraciones y expresa su deseo de volver a verla.

Lolita Cortés “Mi niña Jolette, muchísimas gracias por tu mensaje. Son muy pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa. Que venga de usted significa muchísimo. Espero algún día vernos en persona y podernos abrazar y platicar mucho”

¿Qué pasó entre Jolette y Lolita Cortés?

La “enemistad” entre Jolette y Lolita Cortés comenzó en 2005. En ese entonces, Jolette había entrado a ‘La academia’, reality de canto en el que Lolita era jueza.

La hoy conductora fue una de las participantes más polémicas del concurso, pues no dudaba en decir lo que pensaba y desafiar a los jueces cuando algo no le parecía. Esto ocasionó que tuviera constantes enfrentamientos con Cortés.

Incluso, esta última llegó a suplicarle al público que ya no votara por ella, pues no solo consideraba que no tenía el talento suficiente para estar allí, sino que también era sumamente grosera.

La celebridad terminó abandonando el show entre lágrimas. Versiones no oficiales apuntan a que la dejó el reality por presiones de la producción y que Lolita se sintió sumamente aliviada. Años después de esto, la jueza señaló que no odiaba a la joven, pero que mantenía su opinión de que no tenía madera de cantante.

