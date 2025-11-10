Lola Cortés, tras abandonar La granja VIP, ¿cuál es la presunta multa millonaria que deberá pagar?

La inesperada salida de Lolita Cortés de La granja VIP ha generado conmoción tanto dentro, como fuera del programa. La actriz y cantante, conocida como “la Jueza de hierro”, abandonó el reality show el 9 de noviembre de 2025 en plena gala de eliminación. Sin embargo, su decisión podría traerle consecuencias económicas importantes: una millonaria multa por incumplimiento de contrato. ¿Cuánto pagaría?

Lola Cortés abandonará La granja VIP tras presentar problemas de salud?

¿Qué pasó en La granja VIP ayer domingo 9 de noviembre?

La gala de eliminación de La granja VIP el domingo 9 de noviembre transcurría con normalidad. Hace casi una semana, Lolita Cortés se convertía en la primera nominada de la semana tras el “legado” de Omahi, quien fue eliminado el domingo 2 de noviembre.

Lolita compartía espacio en la placa de nominados junto a:



Jawy,

Alberto del Río ‘el Patrón’ y

Alfredo Adame.

En el viernes de traición, Eleazar Gómez, al ser el salvado de la semana, pudo decidir que Manola Díez abandonara la placa y meter a Jawy junto a los nominados.

En esa noche, el conductor del programa avisó a todos los granjeros que Lolita Cortés había tenido una crisis y estaba siendo atendida por especialistas, pero que ella se encontraba bien.

El domingo 9 de noviembre se confirmó la eliminación de Jawy de La granja VIP y casi de manera paralela, el abandono de Lolita Cortés por temas de salud.

¿Qué pasó en La granja VIP el domingo 9 de noviembre?

¿Por qué Lolita Cortés se salió de La granja VIP?

Desde el inicio de la gala de eliminación en La granja VIP todo marchaba con normalidad, pero en algún momento Lolita Cortés apareció visiblemente afectada, con un semblante de agotamiento que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.

Durante su intervención, la actriz rompió en llanto y explicó que su cuerpo y mente ya no podían soportar la presión del encierro y la competencia.

Ya no puedo más. Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente. Lolita Cortés

El momento más emotivo de la noche ocurrió fuera de cámaras, cuando Cortés finalmente se reencontró con su hija. Ambas se abrazaron en un llanto incontenible, poniendo fin a semanas de tensión y aislamiento.

Lolita Cortés en La granja VIP

Esta crisis sufrida en La granja VIP no era la primera que la crítica padecía, y es que durante el viernes de traición tuvo que ser atendida por especialistas ya que presentaba una crisis de ansiedad. Durante la transmisión se escuchaba el llanto de una persona, tiempo después se supo que era Lolita.

¿Cuál será la multa que presuntamente pagará Lolita Cortés por dejar La granja VIP?

La renuncia voluntaria de Lolita Cortés de La granja VIP causó conmoción en los internautas, fans y seguidores del programa, y ahora también ha generado una ola de especulaciones en torno a su salida.

Hace unos días se filtró una lista que supuestamente correspondía al orden con el que los granjeros presuntamente iban a ir siendo eliminados del reality. Los primeros eliminados habían sido atinados, pero lo que llamó la atención fue otra cosa: había un apartado que colocaba una presunta multa que pagaría Lolita por salir de programa.

En dicha imagen filtrada aparece la frase “Abandonará La granja Lola Cortés” seguido de (escrito con pluma) “50,000 dls”, y también acompañado de un texto que aparentemente podía indicar cuándo saldría, pero sin una fecha definida.

La multa que presuntamente pagará Cortés será de 50,000 dls, es decir, al cambio del día de hoy, casi 920 mil pesos mexicanos, muy cerca del millón de pesos por abandonar el programa.

Todo se mantiene como especulación, ya que no hay confirmación por parte de la producción o de la misma Lolita.

