Lola Cortés sufre crisis en La granja VIP; preocupa y especialistas intervienen ¿abandona el reality?

La noche de este viernes en La granja VIP la cantante Lola Cortés entrara en una fuerte crisis de ansiedad tras un regaño en vivo por parte del conductor. Durante la gala de traición, la actriz y exjueza de realities musicales fue reprendida públicamente debido a su negativa a nombrar a la persona con la que compartiría la plancha de nominación, lo que desencadenó un ambiente de tensión frente a cámaras y entre el resto de los participantes.

Lola Cortés arremete contra Alfredo Adame / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Lola Cortés y el conductor de La granja VIP durante la gala?

Todo comenzó cuando se le pidió a Lola Cortés revelar un nombre dentro de la dinámica de traición de La granja VIP en la que los participantes deben exponerse mutuamente a la nominación. La actriz se negó a dar respuesta clara ante la pregunta, situación que provocó un señalamiento directo por parte del conductor de La granja. Por lo que advirtió que no toleraría respuestas ambiguas en adelante, haciendo énfasis en la importancia del formato del programa.

Posteriormente, cuando Lola intentó tomar nuevamente la palabra para argumentar su postura, le fue negado el derecho de réplica. El presentador recordó que en ese momento debía acatar las reglas y escuchar el llamado de atención sin intervención adicional. El público reaccionó de inmediato desde redes sociales, generando comentarios y debates sobre el desarrollo de la dinámica. Tras este momento, se observó cómo la participante mostraba señales de incomodidad y angustia.

¿Cómo fue atendida Lola Cortés tras su crisis en La Granja VIP?

Durante el corte comercial, la producción detuvo la grabación para brindar atención inmediata a Lola Cortés. Según lo informado en el programa, especialistas presentes en el proyecto ingresaron para dialogar con ella y asistirla emocionalmente. Esta intervención fue la razón principal por la que Lola abandonó la gala momentáneamente.

Minutos después, la actriz reapareció en pantalla, lo que confirmó que se encontraba estable para continuar. Sin embargo, no dio declaraciones al respecto y su participación en la fiesta programada para la noche quedó en incertidumbre. Su retorno generó más preguntas que respuestas, especialmente porque en días recientes había manifestado cansancio emocional dentro de la competencia.

¿Lola Cortés abandonará La granja VIP tras este episodio de crisis?

Hasta el momento, no se ha confirmado si Lola Cortés decidirá abandonar La granja VIP. Semanas atrás, la actriz reveló que ya no deseaba continuar dentro del proyecto por diversos motivos internos y, en una dinámica previa, incluso intentó pactar una traición hacia ella misma para facilitar su salida.

El episodio de este viernes intensificó la especulación sobre su permanencia. Aunque regresó después de ser atendida, la reacción del público en redes se mantuvo dividida. Algunos internautas señalaron el impacto de la presión dentro del reality, mientras que otros cuestionaron su comportamiento frente al llamado de atención. La producción no ha emitido un comunicado oficial respecto a posibles consecuencias o decisiones posteriores al incidente. Algunos usuarios reaccionaron así:

“Y ¿cuándo le va a hablar así a Sergio Mayer?”

“Esa crisis fue gracias al conductor”

“Se descontroló de emociones porque esta vez no tiene ella el control de la palabra.”

“Lola se sintió como ella hizo sentir a muchos académicos.”

“Se molestó porque no le dieron la palabra.”

“Que se largue, nunca aportó nada al proyecto.”

“Lola es histriónica y berrinches.”

