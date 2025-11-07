¿Quién es el salvado en La granja VIP hoy, jueves 6 de noviembre ?

Este jueves 4 de noviembre hay muchas emociones en La granja VIP, con la llegada de la esperada dinámica de la salvación. En esta ocasión, uno de los nominados tendrá la oportunidad de librarse de la temida placa. Pero eso no es todo: quien logre salvarse también obtendrá el poder de sustituir a uno de los nominados por otro participante, justo antes del temido viernes de traición.

La granja anuncio / TV Azteca

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana en La granja VIP?

La eliminación de Omahi de La granja VIP dejó como un ingrediente extra para la presente semana, y es que el ‘Legado’ del infuencer fue dejar como primera nominada a Lolita Cortés, quien fue la primera en formar parte de la placa.

A Lolita se le unió Alberto del Río ‘el Patrón’, quien como peón, perdió el duelo con César Doroteo y así fue el segundo granjero en estar en la cuerda floja para esta cuarta semana.

El miércoles 6 de noviembre se integraron más nombres a la placa de nominados. Los granjeros nominaron y decidieron que Alfredo Adame y Eleazar Gómez acompañaran al ‘Patrón’ y a Lolita Cortés como nominados. La sorpresa de la noche fue el huevo dorado, el cual, decidía que había un quinto nominado, decidido por Fabiola Campomanes.

Ante esto, la placa de nominados de esta cuarta semana en La granja VIP quedó de la siguiente manera:



Lolita Cortés

Alberto del Río ‘el Patrón’

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Manola Díez

Momento de tensión máxima: los nominados esperan su destino en la polémica dinámica de ‘la Traición’ en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP?

Los seguidores de La granja VIP pueden emitir hasta 10 votos diarios a favor de uno o varios granjeros. Sigue estos pasos para participar:



Ingresa a https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Elige al o a los granjeros que deseas salvar

Haz clic en “Votar” y ¡listo!

La plataforma permanece disponible las 24 horas. Es importante mencionar que el participante que entre en la placa el viernes heredará los votos acumulados por el nominado al que reemplace.

¿Quién es el salvado hoy 6 de noviembre en La granja VIP?

En su momento, el presentador del programa reveló que el ganador de La granja VIP se llevará un premio de dos millones de pesos.

Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo la gala de salvación de La granja VIP, que dará inicio a las 9:00 p.m. y podrá disfrutarse a través del canal Azteca Uno y también en la plataforma Disney+, donde el reality se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Información en desarrollo...

