¿De cuánto será el premio que se llevará el ganador de La granja VIP? Esto es lo que se sabe

La granja VIP está a días de comenzar y aún hay una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿qué se llevará el ganador o ganadora de del reality? El misterio ha generado especulaciones, comparaciones con otras versiones y hasta rumores sobre premios millonarios. ¿Será?

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Cuál será el premio para el ganador de La granja VIP México?

La expectativa por el estreno de La granja VIP ha crecido como espuma y uno de los temas más comentados es el premio que recibirá quien logre sobrevivir a las 10 semanas de aislamiento rural. Aunque la producción no ha revelado oficialmente el monto ni los detalles, los fans han comenzado a especular basándose en lo que ocurrió en la versión chilena del reality.

En Chile, los tres primeros lugares se llevaron recompensas bastante atractivas:



1er lugar: recibió 50 millones de pesos chilenos (alrededor de 96 mil pesos mexicanos ) y un Jeep .

recibió (alrededor de ) y un . 2do lugar, obtuvo 10 millones de pesos chilenos (unos 20 mil pesos mexicanos ) y una motocicleta .

lugar, obtuvo (unos ) y una . 3er lugar, fue premiado simbólicamente con 2 millones de pesos chilenos en productos de supermercado.



Aunque no hay confirmación oficial, se espera que la versión mexicana mantenga premios similares o incluso más jugosos, considerando el nivel de producción y el elenco de celebridades.

¿De qué trata La granja VIP y qué retos enfrentarán los famosos?

La granja VIP es una adaptación mexicana del formato internacional producido por Fremantle, que ha triunfado en más de 50 países. En esta edición, 16 celebridades convivirán en una granja rústica durante 10 semanas, sin contacto con el exterior y bajo vigilancia 24/7.

Los participantes, conocidos como “granjeros”, deberán realizar tareas que van desde lo físico hasta lo emocional:



Cuidar animales como vacas y gallinas

Ordeñar, sembrar y cosechar

Limpiar establos y cargar leña

Enfrentar retos semanales y votaciones del público

Cada semana se elegirá a un Capataz, quien tendrá beneficios especiales, mientras que el público decidirá quién se va cada domingo. La conducción estará a cargo de Kristal Silva y Alex Garza, mientras que el panel de críticos incluirá a Lola Cortés y Linet Puente, quienes prometen no guardarse nada.

“La idea es que vivan como granjeros reales, sin filtros ni privilegios”, explicó uno de los productores. El formato busca mostrar a las celebridades en su versión más vulnerable, lejos del glamour y cerca del estiércol.

¿Dónde está ubicada La granja VIP y cómo es el lugar donde vivirán?

La sede de La granja VIP está en un predio rural del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Según TV Azteca, se trata de una granja funcional, diseñada para que los famosos vivan una experiencia completamente alejada de sus vidas de lujo.

El lugar cuenta con:



Establos con animales reales

Campos para sembrar y cosechar

Áreas comunes sin comodidades modernas

Camas sencillas o catres

Cocinas improvisadas con lo que produzcan

Además, hay cámaras que capturarán todo: desde las tareas más pesadas como limpiar estiércol, hasta los momentos de tensión, peleas y alianzas. Las imágenes promocionales muestran un paisaje verde, con estructuras de madera y metal, que contrastan con el brillo de los reflectores.

“El entorno es idílico pero duro”, reveló el equipo de producción. Los famosos deberán adaptarse a un estilo de vida rural, sin filtros ni maquillaje, y eso podría generar momentos explosivos.

¿Quiénes son los granjeros confirmados de La granja VIP?

Hasta ahora, se han confirmado 11 celebridades que prometen dar de qué hablar. El elenco incluye actores, influencers, cantantes y hasta un luchador:

Alfredo Adame, actor y conductor polémico. Jawy Méndez, ex integrante de Acapulco shore. Kim Shantal, creadora de contenido. Sandra Itzel, actriz y cantante. Alberto “El Patrón”, luchador profesional. César Doroteo, conductor. Manola Diez, actriz. Kike Mayagoitia, actor y conductor. Carolina Ross, cantante sinaloense. Lis Vega, actriz y vedette cubana. Omahi, influencer y modelo.

Aunque aún faltan por revelarse más nombres, ya circula un promocional filtrado que muestra a los demás participantes. La producción ha mantenido el misterio para generar expectativa, y parece que lo están logrando.

¿Cuándo se estrena La granja VIP México y dónde ver el reality en vivo?

El estreno oficial será el domingo 12 de octubre de 2025, a las 8:30 pm por Azteca Uno. Las galas de eliminación se transmitirán en vivo cada domingo, mientras que los resúmenes diarios mantendrán a la audiencia al tanto de todo lo que ocurra en la granja.

Además, TV Azteca confirmó que habrá transmisión 24/7 en Disney+, lo que permitirá a los fans seguir en tiempo real cada momento, cada pelea, cada lágrima y cada estrategia.