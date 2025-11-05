Omahi explota contra Rey Grupero y lo manda “a la Central de Abastos” por su vocabulario

El pasado lunes, en “La granja VIP”, se desató la polémica entre Rey Grupero y Omahi, luego de que el panelista criticara duramente su desempeño y le lanzara un comentario mordaz que no pasó desapercibido.

¿Qué le dijo Rey Grupero a Omahi en “La granja VIP”?

Rey Grupero arremetió contra Omahi en la gala de “La granja VIP”:“No me causa nada de gracia ver a un hombre tan joven, tan perezoso, con una oportunidad de oro que te dio ‘La granja VIP’ de verdad, a mí me pareces un nadaqueveriento, qué bueno que ya estás aquí afuera. Lo único que hacías era dormir y rascarte la coliflor”.

Y agregó otra comentario hacia el influencer.

“Al final de cuentas, tus treinta millones no dieron resultado. No tienes nada, nadie te conocía y en este lugar te dieron a conocer. Qué malagradecido te viste cuando dijiste que tienes muchas marcas y mejores cosas que hacer. Qué bueno que estás aquí y el público te está esperando con los brazos abiertos”, expresó Rey Grupero.

Rey Grupero se lanza contra Omahi y este responde y lo reta. / Captura de pantalla

Omahi se enfrenta a Rey Grupero y lo reta a ver quién tiene más fans

Omahi no se quedó callado y le respondió “Yo a Rey Grupero ni lo topo, ni lo sigo”, afirmó.

Después Omahi remató: “Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía ni idea. Jamás te había visto, ni me interesa. Jamás te he seguido, no sé quién eres, la verdad”.

Finalmente, Omahi desafió al crítico con un comentario directo: “El día que quieras, nos vamos a donde quieras a ver a quién le piden más fotos”, dijo.

A lo que Rey Grupero respondió con ironía: “Mira en dónde estoy yo y dónde estás tú, nadaqueveriento”.

Rey Grupero se lanza contra Omahi y este responde y lo reta. / Captura de pantalla

Omahi se lanza contra Rey Grupero por sus insultos en Al extremo

Este martes, en “Al extremo”, Omahi habló sobre su enfrentamiento con Rey Grupero y lamentó que, como panelista, él la trate tan mal, “como si hubiera matado a alguien”.

Confesó que no esperaba los insultos de Rey Grupero y que al principio pensó que todo era parte del show. También aclaró que no lo conoce personalmente y que, si lo sigue en redes, es porque alguien de su equipo administra sus cuentas.

“Creo que no es una persona que debieron contratar aquí. Se me hace una falta de respeto tratar así a alguien que viene saliendo de una experiencia que es difícil de por sí. No me conoce”.

Omahi dejo ver su malestar ante los comentarios del Rey Grupero cuestionando directamente su comportamiento en televisión. “Siento que quería buscar polémica, quería atacar por atacar. Sinceramente, a ese tipo de personas yo las ignoro”, sentenció Omahi, cuyas frases se sumaron al debate generado entre seguidores del show.

Omahi reacciona a su inesperada nominación el pasado viernes de traición. / Redes sociales

Omahi causa indignación por su comentario sobre la Central de Abastos al hablar de Rey Grupero

Finalmente, Omahi lanzó una recomendación a Rey Grupero por la forma en que se expresa:

“Yo creo que debería trabajar mejor en la Central de Abastos, porque el vocabulario que usa es más de allá, pues”. Omahi

Aunque en redes sociales muchos criticaron la manera en que Rey Grupero lo trató, las declaraciones de Omahi en “Al extremo” también generaron polémica.

“Falta de respeto insultar, incluso discriminar, a los trabajadores de la Central de Abastos. Y los conductores, ¿nadie dijo nada?”, expreso un internauta.

