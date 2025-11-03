Omahi habla de su nominación en La granja VIP mientras su mamá lo defiende: “Se me quitaron las ganas”

La tercera eliminación de La granja VIP se llevó a cabo este 2 de noviembre y fue Omahi, el tercer participante en abandonar la competencia. Su salida estuvo marcada por tensión, sorpresas y una jornada previa en la que se cometieron infracciones, a la hora de intervenir en la nominación. La decisión final del público lo enfrentó directamente a Kike Mayagoitia, siendo Omahi quien abandonó “el corral”.

Omahi reacciona a su inesperada nominación el pasado viernes de traición. / Redes sociales

¿Por qué nominaron a Omahi en La granja VIP?

La nominación de Omahi en La granja VIP se dio en el contexto de la dinámica de “La Traición” durante la tercera semana de competencia. Sergio Mayer Mori, quien ganó la salvación, decidió también proteger a Manola Díez como parte de su estrategia dentro del juego. Esto dejó la tarea de nominar a otro participante, pero el conductor del programa, le explicó que solo podía elegir entre los peones: Omahi y Kike Mayagoitia.

Sergio se negó a traicionar a alguno de los dos, por lo que no proporcionó un nombre para reemplazar a Manola en la placa. Como resultado, tanto Omahi como Kike quedaron automáticamente nominados, junto con Eleazar Gómez y Lis Vega, quienes ya estaban dentro de la placa.

La decisión se basó en que Omahi y Kike habían mostrado un desempeño irregular y habían incumplido algunas reglas, lo que los convirtió en las únicas opciones para esta nominación directa. Este giro inesperado tomó por sorpresa a Omahi y fue uno de los factores que afectó su motivación durante el juego, tal como él mismo expresó tras su eliminación.

¿Cómo reaccionó Omahi después de su eliminación de La granja VIP?

Tras confirmarse su eliminación en la tercera semana de competencia, Omahi compartió frente a cámaras una reacción marcada por emociones acumuladas durante su estancia en el reality. El tiktoker señaló que la experiencia fue mucho más intensa de lo que podría percibirse desde afuera:

“Creo que ya llego muy tarde, me quedo con toda la gente que conocí allá adentro. Es una experiencia única. Fueron 3 semanas, pero se sienten como seis meses” Omahi

Durante su salida al foro, Omahi tuvo un momento emotivo al reencontrarse con su madre, quien lo recibió con un abrazo mientras el público aplaudía. La entrega del sombrero simbolizó el cierre de su participación y marcó un instante de reconocimiento frente a la audiencia.

En la entrevista posterior con Alex Garza y Mallezaa, el influencer abordó la nominación inesperada y cómo esta afectó su motivación, también explicó que la repentina nominación influyó en su actitud durante los días previos a su salida:

“Las emociones dentro se viven muy intenso, la verdad no sabía que podían hacer nominaciones inesperadas. Yo estaba muy tranquilo y de repente estar nominado… yo estaba seguro que no porque Sergio tenía el poder. Sentí que era algo que no debía haber sucedido, me desmotivó el no haber estado nominado de una manera, digamos… convencional. En ese momento se me quitaron las ganas de jugar”. Omahi

Omahi podría ser sancionado en La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá de Omahi sobre su actitud en La granja VIP?

Durante la gala de eliminación, la madre de Omahi intervino para responder a las críticas sobre la actitud de su hijo en el reality, especialmente por su desinterés en algunas tareas como peón y por romper reglas del programa. Frente a los señalamientos del jurado y las comparaciones en redes sociales, ella defendió la estrategia de su hijo dentro del juego:

“En el reality es, para mi opinión, un juego y cada quien escoge la estrategia que más le convenga, que más quiera, si es buena, si es mala. A lo mejor Omar escogió descansar un poco, ¿verdad?” Mamá de Omahi

Además, aclaró que la atención hacia Omahi fue desproporcionada en comparación con otros participantes:

“Solo se enfocan en lo negativo de mi hijo y no en lo de otros participantes. Él tiene su manera de jugar y de tomar decisiones dentro de la competencia, y eso también forma parte del desarrollo del juego” Mamá de Omahi

