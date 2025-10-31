‘La granja VIP’: ¿Quién es el salvado de HOY, jueves 30 de octubre?, ¿Ya está cantada la traición?

Este jueves 30 de octubre se vivirá una noche de alto voltaje en ‘La granja VIP’, pues llega la esperada dinámica de la ‘Salvación’, donde uno de los nominados podrá librarse de la temida placa. Pero eso no es todo: el afortunado o afortunada no solo se salva, sino que también tendrá el poder de cambiar a uno de los nominados por otro granjero, justo antes del infame ‘viernes de Traición’. ¡Y ya hay quienes tiemblan solo de pensar en quién será el sacrificado!

La tensión está que arde desde el escandaloso ‘miércoles de Asamblea’, donde Manola Díez se convirtió en el centro de todas las miradas y críticas. Su actitud explosiva ha sacado chispas entre los granjeros, y ahora que está nominada, muchos temen que esta noche vuelva a encender la mecha. Se dice en redes que ya tiene en la mira a más de uno, y que si logra salvarse, podría desatar una verdadera guerra en plena gala. ¿Será que esta vez sí se le voltea el juego?

Lee: ¿Quién deja ‘La granja VIP’? Filtran cómo irían las votaciones hoy, jueves 30 de octubre

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en ‘La granja VIP’?

Hasta ahora, la lista de nominados en La granja VIP ya tiene varios nombres que están dando de qué hablar:



Lis Vega fue enviada directo a la placa por Sandra Itzel el lunes

Sergio Mayer Mori perdió el primer duelo contra Jawy y se sumó al paredón.

Pero la bomba estalló tras el miércoles de Asamblea, cuando se confirmó que Eleazar Gómez y Manola Díez también quedaron nominados. Y ojo, porque con Manola ya en modo volcán activo, la tensión promete escalar a niveles peligrosos en la próxima gala.

Uno de ellos está en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de la competencia. Recordemos que actualmente estas son las 14 celebridades que siguen en juego:

Alfredo Adame Jawy Méndez Alberto del Río ‘el Patrón’ Omahi Kim Shantal Lolita Cortés Fabiola Campomanes Lis Vega Manola Díez Eleazar Gómez César Doroteo ‘Teo’ La Bea Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia

Mira: El huevo de oro de La granja VIP 2025 tiene un poder que puede cambiarlo todo ¡no lo vas a creer!

Habitantes de ‘La granja VIP’ sin Carolina Ross / Redes sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Los usuarios tienen la oportunidad de votar hasta 10 veces al día por uno o varios granjeros. Aquí te dejamos los pasos para hacerlo:



Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar al granjero o granjeros que quieras salvar Selecciona ‘votar’ y listo

La plataforma está abierta todo el día. Cabe destacar que el granjero que entre a la placa el viernes obtendrá los votos que ha acumulado el nominado al que sustituyó.

Votaciones La granja VIP / Redes sociales

¿Cuál es el premio por ganar ‘La granja VIP’?

En su momento, el conductor del programa dio a conocer que el premio que conseguirá el ganador de ‘La granja VIP’ será de dos millones de pesos.

En redes sociales, se han hecho encuestas sobre quiénes son los favoritos del concurso. Hasta el momento, los que encabezan la lista de popularidad son:



La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

Por otra parte, los menos favoritos son Eleazar Gómez y Omahi. El actor por la traición a Sandra Itzel y el creador de contenido por ser considerado un “mueble” pues en La granja no se destaca por ayudar o trabajar mucho.

¿Quién es el nominado de este 28 de octubre en La granja VIP? / La granja VIP

¿Cuándo y dónde ver la gala de salvación en ‘La granja VIP’?

Este jueves 30 de octubre, se realizará la gala de salvación en ‘La granja VIP’. Comenzará a las 9 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+, en donde también se transmite el 24/7.

Hasta este momento, y de acuerdo con las encuestas en redes sociales, el público desea que Lis Vega o Manola Díez ganen el reto de salvación. Sin embargo, esto se dará a conocer en la gala de esta noche.