¿Quién deja ‘La granja VIP’? Filtran cómo irían las votaciones hoy, jueves 30 de octubre

El pasado miércoles 29 de octubre, se llevó a cabo la tercera noche de ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’. Estuvo llena de tensión debido a que la mayoría de los granjeros votó por Manola Díez, por lo que los nominados de esta semana fueron:

Lis Vega (Primera nominada por el legado de Sandra Itzel)

Sergio Mayer Mori (por perder el duelo frente a Jawy Méndez)

Manola Díez

Eleazar Gómez

En medio de la incertidumbre por saber quién será el salvado de esta semana, se filtra en redes cómo supuestamente irían las votaciones hasta el momento. Este sería el granjero que saldría de la competencia hoy.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Por qué la mayoría de los granjeros nominaron a Manola Díez en la tercera semana de ‘La granja VIP’?

Algo que sorprendió mucho durante la reciente ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’ fue que la mayoría de los granjeros nominaron a Manola Díez. Y es que su decisión se basó prácticamente en el pleito por la taza de café.

Poco después del duelo de nominación, Manola pidió una taza de café. Ante esto, la Bea, quien funge como ‘Capataz’, le dijo que le comentara a los demás si también querían la bebida para que pudiera hacer varias tazas, ya que se deben cuidar los alimentos por el bajo presupuesto.

Esto molestó a Manola, quien al día siguiente se negó a comer y se aisló en el gimnasio como parte de una “protesta personal”. Si bien muchos de sus compañeros intentaron hablar con ella, la conductora simplemente se mostró reacia.

Durante la ‘Asamblea’, los que votaron por ella le mencionaron que ya estaban hartos de que se enojara con todos. Incluso la Bea le señaló que siempre se está peleando. Ante esto, Díez simplemente sostuvo que no iba a cambiar su manera de ser y que todos tenían que tolerarla.

Todo esto causó un debate en redes sociales; si bien algunos creen que Manola se comportó como una “niña caprichosa”, otros afirman que fue ‘la Bea’ quien inició el conflicto por no ceder la taza de café. Incluso, los que defendieron a Díez aseguraron que la comediante se portaba como una “pick me girl”, ya que a los hombres sí les daba alimentos de más.

¿Quién saldría de ‘La granja VIP’? Así irían las votaciones hoy jueves 30 de octubre, según redes

En diversas páginas especializadas en ‘La granja VIP’, se han hecho encuestas que pueden dar una idea de cómo estaría votando el público. Sorprendentemente, en la encuesta de Gerardo Escareño, Vaya, vaya, quien lleva la delantera es Manola Díez, con un 32% de apoyo.

En tanto que Sergio Mayer Mori y Lis Vega cuentan con el 25% y 22%, por lo que Eleazar Gómez, al tener el 21%, podría convertirse en el eliminado de esta semana, en caso de que no gane la salvación, según reveló la encuesta de Vaya, vaya.

Los usuarios consideran que Manola debe quedarse en el reality debido a que “da contenido”, además de que los demás granjeros “le echaron montón”.

Cabe mencionar que esto no es algo oficial y solo se conocerá al tercer expulsado durante la gala de eliminación, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual de RUMOR.

Votaciones ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Quién es el salvado de la tercera semana de ‘La granja VIP’?

Este jueves 30 de octubre se realizará la prueba de salvación en ‘La granja VIP’. Los nominados se enfrentarán a una prueba y quien resulte ganador saldrá de la placa. También tendrá el poder de cambiar a un nominado por un granjero para que lo sustituya en la placa.

Se llevará a cabo a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por la plataforma de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

