¿Omahi miente sobre su lesión? El Tío Pepe lo confronta en plena clase de charrería en La granja VIP

En las últimas horas, un nuevo momento dentro de La granja VIP desató conversación en redes sociales, luego de que los espectadores observaran a Omahi permanecer sentado durante una de las actividades del reality show. El momento quedó registrado en las cámaras oficiales del programa y posteriormente fue publicado en la cuenta del reality, donde rápidamente comenzó a viralizarse.

Los malos hábitos de Omahi en La granja VIP 2025 no pasaron desapercibidos por los internautas. / Fotos: Redes sociales

¿Qué pasó con Omahi en La granja VIP?

Durante una de las clases de charrería que los participantes de La granja VIP recibieron recientemente, la mayoría de los granjeros se involucraron activamente en los ejercicios, aprendiendo técnicas básicas y realizando actividades relacionadas con el cuidado y entrenamiento de los animales. Sin embargo, en las imágenes se observa que Omahi observaba desde un costado, sentado y sin participar en la dinámica.

Omahi explicó que tenía dolor en la espalda y que estaba guardando energías para cumplir con las funciones asignadas como peón dentro del programa. Según él, la incomodidad se debe a la cama de paja del granero, que no le permite descansar adecuadamente y algunos pozos que le lastiman la espalda. Esta situación generó debate entre los espectadores y comentarios en redes sociales sobre su participación en el reality.

“Me duele la espalda tío Pepe... Aquí me duermo, pero como hay muchos pozos, me lástima. Entonces estoy guardando mi energía para poner la graba” Omahi

Este tipo de situaciones suele ser monitoreado constantemente por la producción, debido a que La granja VIP evalúa la capacidad de los participantes para enfrentar las exigencias físicas que implica la convivencia con animales y la vida rural simulada dentro del reality.

Omahi se quiere ir de La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo El Tío Pepe a Omahi de su lesión en La granja VIP?

En la conversación registrada, el tío Pepe preguntó a Omahi si esa molestia en la espalda formaba parte de una condición previa o si surgió recientemente durante su estancia como peón. El mayoral quiso saber si la incomodidad se originó por dormir en la paja del granero, tomando en cuenta que el programa ha mostrado en diversas ocasiones que los horarios, las camas improvisadas y los cambios bruscos de temperatura pueden representar desafíos para los concursantes.

"¿Y qué, de dónde viene ese dolor? ¿Ya lo traías? ¿O por la cama? ¿Qué parte de la espalda te molesta más? ¿La cintura? Hay que ver cómo se puede arreglar ahí esa parte.” El tío Pepe

Por otra parte, el tío Pepe mostró interés y preocupación por Omahi, brindándole consejos sobre cómo hacer mejor su cama para descansar adecuadamente. También le dio tips sobre cómo acomodar la paja para que la cama del peón no quedara con tantos “picos”. El intercambio entre ambos se mantuvo en un tono directo, centrado en la responsabilidad que cada participante debe asumir dentro del reality.

¿Por qué dicen que Omahi está fingiendo una lesión en la espalda?

Luego de la publicación del video en redes sociales oficiales de La granja VIP, varios comentarios surgieron por parte de los seguidores del programa. Muchos afirmaron que no creen que la lesión de Omahi sea real, argumentando que lo han visto limitado en diversas actividades desde que inició la competencia. Además, usuarios señalaron que, según ellos, ha mostrado menor participación dentro de los retos físicos.

Entre los comentarios destacan cuestionamientos sobre por qué no ha sido nominado, así como mensajes donde algunos seguidores expresaron inconformidad al verlo nuevamente al margen de una actividad. Las opiniones del público se centraron en la posibilidad de que la molestia sirva como excusa para evitar el esfuerzo físico que exige la charrería, actividad que requiere fuerza en brazos y estabilidad en la espalda. Estos fueron algunos comentarios que inundaron las redes del reality:



“¡Dejaron sola a Lola con su nominación a este mueble!”

"¿Por qué no lo nominan 😭😭😭? Solo Lolita lo puso, omg 😦”

“Jajajajajaja, es el más joven de la granja, ¿no?”

“Entonces, ¿a qué diablos entró? Nunca hace nada…”

“Le duele de no trabajar, se le está oxidando la columna 😂😂😂”

“Ya ni Adame que es mayor 🙄”

“No se llama dolor de espalda. Se llama hu3v0n y bien grandes que los tiene. ‘Guarda energía’, dice ese cuerpo. ¡Dioquis, por favor!”

Hasta el momento se desconoce si Omahi tuvo atención medica o solamente fue una molestia que no pasó a mayores.

