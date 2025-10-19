Omahi protagoniza momento “asqueroso” en ‘La granja VIP’; olvida las cámaras y se rasca una zona privada

‘La granja VIP’ vive otro momento polémico. En esta ocasión, no fue protagonizado por Manola Díez o Eleazar Gómez, sino por el influencer Omahi. Y es que las cámaras del reality lo cacharon cometiendo un acto que muchos han denominado “asqueroso”, ocasionando muchas críticas en su contra. ¿qué hizo?

Omahi / Redes sociales

¿Qué hizo Omahi en ‘La granja VIP’?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video en el que se le puede ver a Omahi platicando con César Doroteo ‘Teo’ sobre algunas actividades del establo. Al parecer, el creador de contenido olvidó que estaba siendo grabado, pues se le puede captar rascándose el trasero de manera “disimulada”, por encima del pantalón.

Aparentemente, Teo no notó esta acción, pues siguió conversando con su colega como si nada hubiera pasado, encendiendo aún más la polémica.

Por si esto fuera poco, algunos usuarios aseguran que Omahi estuvo rallando el queso para la comida sin lavarse las manos, por lo que muchos lo han tachado, entre otras cosas, de “antihigiénico” y “asqueroso”.

Esta no es la primera vez que la celebridad de internet hace algo así. Y es que, en su momento, también se le pudo ver picándose la nariz con su dedo, olvidando las cámaras.

Estos comportamientos han sido muy debatidos en redes sociales. Si bien la mayoría no lo bajó de “cochino”, otros simplemente tomaron los momentos con humor, asegurando que son acciones que la gente hace “normalmente” cuando está sola en casa.

También ha surgido la teoría de que lo hace para “llamar la atención”, pues si bien no fue nominado esta semana, quiere dar de qué hablar y “generar contenido” para que, en el momento que esté en riesgo, su “fandom” lo salve.

¿Quién es Omahí, participante de ‘La granja VIP’?

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como Omahí, es un influencer mexicano de 30 años.

Nació el 14 de diciembre de 1994.

Actualmente participa en ‘La granja VIP’.

Su contenido en internet es humorístico; comparte sketches y parodias.

También ha incursionado como DJ.

Tiene más de 30 millones de seguidores en TikTok.

Hasta hace poco, tenía una relación con la también influencer Valeria Valram. Terminaron en septiembre. Según lo dicho por ambos, todo fue de mutuo acuerdo.

Las opiniones de su participación en ‘La granja VIP’ han sido mixtas. Por un lado, sus fans creen que hace un excelente trabajo, mientras que otros lo han denominado un “mueble más” del rancho.

Omahi en La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana de ‘La granja VIP’?

Luego de que Eleazar Gómez se salvara e intercambiara a Alfredo Adame por Carolina Ross, así quedó la primera placa de nominados en ‘La granja VIP’:

César Doroteo (Teo)

Carolina Ross

La Bea

Han surgido muchas especulaciones sobre cómo será la eliminación. Los que han visto las versiones extrajeras del programa, aseguran que las votaciones son solo para seleccionar a un salvado, pues los otros dos se tendrán que enfrentar en un duelo que definirá quién se queda.

Esto no ha sido aclarado por la producción hasta el momento. Según las encuestas en redes sociales, César Doroteo ‘Teo’ y ‘la Bea’ son quienes tienen más apoyo hasta el momento.

La gala de expulsión se realizará el próximo domingo 19 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá ver en el canal de Azteca UNO, así como en la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

