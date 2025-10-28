¿Quién es el capataz y el primer nominado en La granja VIP 2025 HOY, lunes 27 de octubre?

La competencia en La granja VIP 2025 está más intensa que nunca. Esta tercera semana promete aún más tensión, estrategias y roces entre los famosos participantes. Hoy, 27 de octubre, se revelará quién será el nuevo capataz, figura clave que tendrá beneficios especiales frente a sus compañeros. Además, tras varios días de trabajo en el campo, Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada del reality, pero no se va con las manos vacías: tendrá un poder especial que podría cambiar el rumbo del juego. ¿Quién tomará el mando esta semana?

¿Qué beneficios obtendrá el capataz en La granja VIP?

Los beneficios que recibe el participante que gana el desafío del capataz en La granja VIP 2025 fueron revelados desde el inicio de la temporada, durante la llegada de los granjeros. Según explicó Kristal Silva, el capataz se elige mediante una competencia física, y quien resulta vencedor obtiene tres privilegios clave:

Tiene autoridad para repartir las tareas entre sus compañeros.

Disfruta de una habitación privada con comodidades superiores, como una tina de baño.

Gana inmunidad frente a las nominaciones.

Sin embargo, hay una restricción importante: el capataz no puede participar en La asamblea, el espacio donde los demás granjeros debaten, se organizan y expresan sus diferencias. Esta ausencia puede jugar en su contra, ya que no puede influir directamente en las decisiones grupales.

Sergio Mayer Mori ha sido capataz dos semanas seguidas. / Especial

¿Cuál es la prueba del capataz HOY 27 de octubre en La granja VIP 2025?

Antes de la prueba final que definirá al nuevo capataz en La granja VIP 2025, los participantes compitieron en un reto previo para elegir a los finalistas.

En esta ocasión, debían buscar piezas de un rompecabezas escondidas dentro de barriles con paja. Una vez encontradas, tenían que avanzar pecho tierra hasta la base, armar el rompecabezas y luego correr hacia un corral para lanzar costales a un remolino con un hueco en el centro, donde las élites impedían el paso.

Algunos famosos quedaron fuera de esta exigente competencia. Kike Mayagoitia, Omahi, Sergio Mayer Mori y Eleazar no participaron al ser designados como peones. Además, Sergio Mayer Mori fue castigado por incumplir las reglas del capataz, al compartir comida que era exclusivamente para él.

Los participantes se dividieron en dos equipos:

Equipo 1:



La Bea

El Patrón

Alfredo Adame

Manola Diez y

Lolita Cortés

Equipo 2:



César Doroteo

Kim Shantal

Fabiola Campomanes y

Liz Vega

Tras una reñida competencia, los finalistas que avanzaron fueron: La Bea, el Patrón, César Doroteo y Jawy.

¿Quién es el primer nominado de la tercera semana de La granja VIP 2025?

Aunque Sandra Itzel fue la segunda eliminada de La granja VIP 2025, su salida no marcó el fin de su participación en el juego. En un giro inesperado, la cantante recibió un poder especial que podría cambiar por completo la estrategia dentro del campo.

Sandra podrá nominar directamente a uno de sus excompañeros, lo que podría desestabilizar alianzas y generar nuevos conflictos. Además, hoy se dará a conocer al primer nominado oficial de esta tercera semana.