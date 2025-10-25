Lis Vega, de ‘La granja VIP': La delicada enfermedad que le impidió ser mamá

Lis Vega se ha convertido en uno de los personajes más polémicos dentro de ‘La granja VIP’, principalmente por su rivalidad con Sandra Itzel. Actualmente, está en riesgo de ser la segunda eliminada del reality. Mientras se espera la decisión del público, te contamos quién es ella y las enfermedades que ha padecido.

Lis Vega / Redes sociales

¿Quién es Lis Vega, actual participante de ‘La granja VIP’?

Liseska Vega Gálvez, mejor conocida solo como Lis Vega, es una actriz, bailarina, cantante y modelo de origen cubano. Nació el 20 de octubre de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años.

Comenzó su carrera artística como bailarina en su natal Cuba. Posteriormente, en 1997, se mudó a México en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Su popularidad creció tras participar en Big Brother VIP (2004).

Aunque no ganó, su personalidad hizo que se ganara el amor del público. También la hizo obtener más oportunidades laborales. Trabajó en novelas como ‘Santa Diabla’ y ‘Qué bonito amor’.

Ha trabajado como vedette y ha aparecido en revistas como Playboy México, donde fue portada en varias ocasiones. También ha incursionado en la música con canciones como ‘La que manda soy yo’ y ‘Como una diosa’.

En cuanto a su vida personal, se ha casado dos veces y no tiene hijos. Actualmente, está en una especie de relación con el influencer Ryan Hoffman. Aunque ha aclarado que no son novios, afirma que tienen algo especial.

Lis Vega y Ryan Hoffman / Redes sociales

Estas son las enfermedades que ha padecido Lis Vega, participante de ‘La granja VIP’

A lo largo de su vida, Lis Vega ha enfrentado varios problemas de salud. Aquí te dejamos el recuento de algunas de las más conocidas:

Adicciones: En su momento, confesó haber consumido sustancias ilícitas, a raíz de la difícil infancia que sufrió: “Yo creo que la adicción más fuerte para mí no fue la co…, la adicción más fuerte para mí fue el apego a las personas”, dijo.

En su momento, confesó haber consumido sustancias ilícitas, a raíz de la difícil infancia que sufrió: “Yo creo que la adicción más fuerte para mí no fue la co…, la adicción más fuerte para mí fue el apego a las personas”, dijo. Complicaciones tras una cirugía: En 2023, Lis Vega señaló que tuvo complicaciones tras someterse a una operación para inyectarse polímeros. Tardó muchos años en sanar y reconoció que esta etapa fue muy dura para ella.

En 2023, Lis Vega señaló que tuvo complicaciones tras someterse a una operación para inyectarse polímeros. Tardó muchos años en sanar y reconoció que esta etapa fue muy dura para ella. Problemas hormonales: Tuvo problemas metabólicos y cambios hormonales que afectaron su peso.

Tuvo problemas metabólicos y cambios hormonales que afectaron su peso. Herpes: En 2017, contrajo herpes, lo que le provocó una parálisis facial. Afortunadamente, pudo recuperarse.

Aunque su padecimiento más fuerte fue la endometriosis, una enfermedad que le impidió ser madre, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento “muy duro”. También tuvo que aceptar el hecho de que nunca podría concebir.

“Ese tratamiento hormonal fue muy duro porque el tratamiento de endometriosis es un tratamiento en donde te llega a los 36 años una menopausia porque prácticamente dejas de menstruar, empiezas a subir de peso, te empiezas a deprimir, empiezas a llorar por todo, estás irritable, te empiezan a dar sudoraciones y fue muy difícil”, expresó hace algunos años.

¿Qué es la endometriosis, enfermedad que enfrentó Lis Vega?

Según sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la endometriosis, enfermedad que le impidió a Lis Vega ser madre, es una afección a menudo dolorosa en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Con frecuencia afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

Los síntomas son:

Dolor excesivo durante la menstruación

Dolor durante las relaciones íntimas

Sangrado excesivo

Infertilidad

