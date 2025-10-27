La granja VIP: ¿Quién es el segundo eliminado del programa hoy domingo 26 de octubre?
La granja VIP continúa dividiendo opiniones, creando alianzas y estrategias entre los habitantes. Hoy se conoce al segundo eliminado. ¿De quién se trata?
El viernes 24 de octubre se llevó a cabo en La granja VIP la gala de “traición”, un evento que marcó el futuro de al menos uno de los participantes. Como resultado, la lista de nominados de esta semana sufrió algunas modificaciones, ante esto, son tres habitantes los que corren peligro de abandonar la casa. ¿Quién se fue?
¿Quiénes están nominados en la segunda semana de La granja VIP?
Al comenzar la semana, Eleazar Gómez fue nominado debido a la salida de Carolina Ross, la primera eliminada del programa. Luego, Lis Vega se sumó a los nominados después de perder su duelo contra César Doroteo ‘Teo’.
En la “Asamblea” del miércoles, los granjeros nominaron a Alberto del Río ‘El Patrón’ y a Sandra Itzel. Al día siguiente, en el reto de salvación, el luchador resultó ganador, lo que le permitió salvar a Lis Vega, dejando a Eleazar Gómez y Sandra Itzel como los nuevos nominados.
Finalmente, tras el viernes de “traición” en La granja VIP, ‘El Patrón’ optó por traicionar a Alfredo Adame, colocándolo en la lista de nominados de esta semana.
Los nominados de la segunda semana son:
- Eleazar Gómez
- Sandra Itzel
- Alfredo Adame
¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de La granja VIP?
Las galas de eliminación de La granja VIP se celebran los domingos, comenzando a las 8 PM y se pueden ver tanto por el canal Azteca Uno como en Disney+, donde también están disponibles las transmisiones 24/7.
Estos son los 16 concursantes hasta ahora:
- Alfredo Adame
- Jawy Méndez
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río ‘El Patrón’
- Omahí
- Liz Vega
- Manola Díez
- La Bea
- César Doroteo ‘Teo’
- Fabiola Campomanes
- Kike Mayagoitia
- Sergio Mayer Mori
- Eleazar Gómez
- Lolita Cortés
¿Quiénes son los nuevos peones en la tercera semana en La granja VIP?
La nueva semana en La granja VIP tendrá a nuevos peones, es por ello que se llevó a cabo la votación para definir a los que cumplirán dicho rol. Así votaron los habitantes del programa:
- Sergio Mayer Mori: Omahi y Alberto del Río.
- Fabiola Campomanes: Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori.
- Kike Mayagoitia: Kim Shantal y Sandra Itzel.
- Kim Shantal: Kike y Eleazar Gómez.
¿Quién fue el segundo eliminado de La granja VIP hoy domingo 26 de octubre?
Hasta antes de la gala de eliminación en La granja VIP, las encuestas mostraban una clara tendencia que no favorecía a Eleazar Gómez, quien actualmente vive en constante polémica dentro del reality. ¿Se cumplió su salida?
