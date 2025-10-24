¿Quién se va de ‘La granja VIP’? Filtran cómo irían las votaciones hasta hoy viernes 24 de octubre

Este 24 de octubre, se celebrará la ‘Traición’ en ‘La granja VIP’, en el que Alberto del Río, ‘el Patrón’, al ser el salvado de la semana, tendrá la oportunidad de intercambiar a un nominado por un granjero. Esto ha generado muchas expectativas, pues, si bien para muchos su decisión sería “obvia”, se cree que podría haber un cambio de último minuto.

A la par de la espera por quién será el nuevo nominado, se ha filtrado cómo irían las votaciones en ‘La granja VIP’ hasta el momento. ¿quién saldrá de la competencia?

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana en ‘La granja VIP’?

A inicios de semana, Eleazar Gómez quedó nominado por el legado que dejó Carolina Ross, quien fue la primera eliminada de ‘La granja VIP’. Posteriormente, Lis Vega subió a la placa tras perder el duelo con César Doroteo ‘Teo’.

Durante el miércoles de ‘Asamblea’, los granjeros nominaron a Alberto del Río ‘el Patrón’ y Sandra Itzel. Al día siguiente, se realizó el reto de salvación, el cual fue ganado por el luchador, por lo que los nominados son los siguientes:

Eleazar Gómez

Lis Vega

Sandra Itzel

En redes sociales, se teoriza que podría sacar a Lis Vega durante la dinámica de ‘Traición’ e intercambiarla por Alfredo Adame, a quien nominó en su momento.

Recordemos que actualmente hay 15 participantes en competencia:

Alfredo Adame Jawy Méndez Eleazar Gómez Kim Shantal Sandra Itzel Lolita Cortés Lis Vega Omahi La Bea César Doroteo ‘Teo’ Kike Mayagoitia Manola Díez Alberto del Río ‘el Patrón’ Fabiola Campomanes Sergio Mayer Mori

¿Quién saldrá de ‘La granja VIP’ el próximo 26 de octubre? Así irían las votaciones

De acuerdo con las encuestas en redes sociales, el nominado de ‘La granja VIP’ que tendría más apoyo sería Lis Vega, con más del 50% de apoyo. En tanto que Sandra Itzel tendría el 25%.

Por lo que Eleazar Gómez, al tener menos respaldo del público, se convertiría en el segundo eliminado de la competencia. Cabe destacar que, si bien esto no es algo oficial, todo indica que, si Eleazar no es salvado esta noche, saldrá del reality.

En las últimas horas, las redes sociales han comenzado a dividirse. Si bien muchos usuarios quieren la expulsión de Gómez, algunos creen que todavía no es tiempo de que salga, ya que es el “villano” del show al provocar polémicas.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, se deben seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Selecciona a tu granjero o granjeros favoritos. Se tienen 10 votos al día Escoge la opción ‘votar’ y listo

La gala de salvación en ‘La granja VIP’ se realizará hoy viernes 23 de octubre. Inicia a las 9 pm. y se podrá sintonizar por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+.

