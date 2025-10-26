Filtran al tercer eliminado de La granja VIP hoy domingo 26 de octubre: ¿Quién se va?

El pasado viernes 24 de octubre se celebró en La granja VIP la gala de “traición”, momento que definió el destino de por lo menos una persona en el programa. Ante esto, la placa de nominados de esta semana tuvo algunos cambios, pero el eliminado ya estaría ¿decidido?

Esta es la lista filtrada completa de participantes de La granja VIP / Especial

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana en La granja VIP?

Al inicio de la semana, Eleazar Gómez fue nominado debido al legado dejado por Carolina Ross, quien fue la primera eliminada de La granja VIP. Luego, Lis Vega se unió a la lista de nominados tras perder su duelo contra César Doroteo ‘Teo’.

En la “Asamblea” del miércoles, los granjeros nominaron a Alberto del Río ‘El Patrón’ y Sandra Itzel. Al día siguiente, se llevó a cabo el reto de salvación, el cual fue ganado por el luchador, salvado a Lis Vega y dejando como nominados a Eleazar Gómez y a Sandra Itzel.

Por último, el tras el viernes de “traición” en La granja VIP, ‘El Patrón’ decidió traicionar a Alfredo Adame y así colocarlo en la placa de nominados de esta semana.

Los nominados de la segunda semana son:



Eleazar Gómez

Sandra Itzel

Alfredo Adame

Eleazar Gómez, Sandra Itzel y Alfredo Adame, nominados en La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Quién será el eliminado de La granja VIP hoy domingo 26 de octubre según filtraciones?

Una de las encuestas con mayor porcentaje de “precisión” en cuestión de nominados y eliminados de La granja VIP es la de Vaya Vaya, la cual, se realiza mediante Facebook y que reúne más de 25 mil votos que muestran las preferencias del público.

Al parecer, los televidentes y seguidores del reality tienen una decisión encaminada, y es que a pesar de que son las primeras semanas de competencia, ya hay equipos y fandoms que deciden proteger y respaldar a su favorito.

Para esta tercera semana, según lo mostrado por la página de Facebook Vaya Vaya, el eliminado sería Eleazar Gómez, al tener un menor porcentaje de aceptación para que continúe . Aquí te dejamos los porcentajes exactos al mediodía de este domingo 26 de octubre:



Alfredo Adame: 50%

Sandra Itzel: 27%

Eleazar Gómez: 23%

Recientemente, las redes sociales se han dividido. Muchos usuarios desean la expulsión de Gómez, pero otros consideran que aún no es su turno, pues su rol como “villano” ha provocado varias polémicas dentro del show.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en La granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, sigue estos tres pasos:



Entra en la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Selecciona a tu granjero favorito o favoritos. Tienes 10 votos diarios. Haz clic en ‘votar’ y listo.

La gala de eliminación será hoy, domingo 26 de octubre, a las 9:00 pm y se podrá ver por Azteca Uno o por Disney+.

