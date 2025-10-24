La traición en La granja VIP: ¿Quién será salvado y traicionado por ‘el Patrón’ HOY, 24 de octubre?

En La granja VIP 2025 se acerca uno de los momentos más esperados por los participantes y la audiencia: la dinámica llamada “la Traición”. Hoy viernes 24 de octubre, los concursantes enfrentarán un giro inesperado que podría cambiar por completo la lista de nominados y poner a uno de los granjeros en riesgo de eliminación, incluso sin haber recibido votos de sus compañeros. La tensión aumenta mientras todos se preparan para una jugada que promete revelar alianzas, estrategias y sorpresas dentro del reality show.

Momento de tensión en La granja VIP 2025: los granjeros esperan el resultado de la dinámica de ‘la Traición’. / Foto: La granja VIP

¿Qué es el viernes de ‘Traición’ en La granja VIP 2025?

En La granja VIP 2025, la dinámica de “la Traición” tiene el poder de modificar por completo la lista de nominados y generar tensión entre los participantes. Cada viernes, los granjeros deben enfrentarse a esta prueba estratégica que puede cambiar el rumbo del juego y poner a alguien en riesgo de eliminación sin que haya sido votado por sus compañeros.

Según explicó Kristal Silva, la dinámica funciona de la siguiente manera: “El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los 3 nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados”.

En esta ocasión, quien tendrá en sus manos la decisión será Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’, tras resultar ganador del reto de salvación.

Su elección determinará quién se sale de la lista de nominados y quién ingresa a ella, lo que promete desatar estrategias, alianzas y posibles enfrentamientos dentro de la competencia. La expectativa entre los concursantes y el público está en su punto más alto, ya que cualquier movimiento puede redefinir el rumbo de la semana en La granja VIP 2025.

Momento de tensión máxima: los nominados esperan su destino en la polémica dinámica de ‘la Traición’ en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Cuándo y a qué hora ver ‘la Traición’ de La granja VIP 2025?

La dinámica de “la Traición” en La granja VIP se lleva a cabo todos los viernes a las 21:30 horas. Cada semana, los granjeros se preparan para este giro inesperado que puede cambiar el rumbo del juego, poniendo a un participante en riesgo de eliminación incluso sin haber recibido votos de sus compañeros.

Los seguidores del reality show podrán seguir cada detalle de esta polémica dinámica a través de Azteca o en la plataforma de streaming Disney+, donde se transmite el 24/7 del reality show.

‘La Traición’ promete giros inesperados: nadie está a salvo en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de La granja VIP 2025?

La segunda semana de La granja VIP 2025 ha comenzado con una nueva ronda de nominaciones que promete mantener la tensión entre los participantes. Después de las competencias y los retos de la semana, tres granjeros se encuentran en la cuerda floja.

Todo puede cambiar con la decisión de ‘el Patrón’. Los nominados de la segunda semana hasta el momento son:



Eleazar Gómez

Lis Vega

Sandra Itzel.

