¿Quiénes quedaron nominados en La granja VIP hoy, 29 de octubre? ¡El huevo dorado cambiaría el juego!
Descubre quiénes fueron nominados en "La granja VIP" este 29 de octubre tras el duelo de Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez. ¡Hoy es la asamblea de nominaciones!
La tensión sigue creciendo en “La granja VIP” y esta noche se llevará a cabo la asamblea de nominaciones, uno de los momentos más esperados por los granjeros y el público. En el cual los participantes tendrán que nominar cara a cara y compartir sus razones. ¡El huevo dorado podría cambiarlo todo!
¿Quién perdió el duelo y fue el segundo nominado de esta semana en La granja VIP?
‘La Bea’, quien es la nueva capataz eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para enfrentarse en el duelo de la noche. La prueba consistió en cortar tres pedazos de madera con un serrucho y colocarlos en el tótem; el primero en completar la tarea sería el ganador.
El duelo estuvo lleno de emoción, pero Jawy tomó ventaja desde el principio, cortando las vigas con rapidez y precisión, mientras que Sergio Mayer Mori tardó considerablemente más. Al final, Jawy se coronó como ganador del duelo y Sergio Mayer Mori quedó nominado, convirtiéndose en el segundo participante en la placa de la semana.
¿Qué granjeros ya están nominados esta tercera semana en La granja VIP?
Hasta el momento, Lis Vega y Sergio Mayer Mori ya están en la placa de nominados: Lis fue nominada por Sandra Itzel el lunes pasado, mientras que Sergio perdió el duelo con Jawy y se sumó a la lista.
Aunque los equipos aún no están del todo definidos, las alianzas, simpatías y estrategias están marcando la dinámica del juego.
Esta noche se conocerá el resto de nominados gracias a la asamblea que reunirá a los granjeros y peones.
¿Qué peleas podrían afectar las nominaciones de hoy, 29 de octubre en La granja VIP?
La semana pasada, Eleazar Gómez se ganó el título de traidor al nominar a Sandra Itzel, a quien le había prometido lealtad, y al generar la decepción de Fabiola Campomanes al convencer a varios habitantes de que la nominaran porque “no tenía fandom”, según dijo Shantal.
Además Alfredo Adame rompió alianza con Manola Diez tras nominar a Sandra Itzel y no Fabiola Campomanes como habían acordado.
Kim Shantal fue quien desenmascaró a Eleazar Gómez tras su nominación a Sandra Itzel, llamándolo “traicionero” y revelándole a Fabiola Campomanes que había estado intentando convencer a otros participantes de nominarla, apenas minutos antes de que comenzara la asamblea.
Esta noche, durante la asamblea, los granjeros deberán nominar cara a cara, lo que promete momentos de confrontación y sorpresas.
Todo indica que algunos participantes podrían enfrentar las consecuencias de las traiciones y roces de la semana pasada, mientras que otros, aunque no tengan conflictos con sus compañeros, deberán nominar sí o sí, con o sin pretexto.
¿Quiénes son los nominados de La granja VIP este 29 de octubre?
Las nominaciones de la asamblea quedaron de la siguiente manera:
César Doroteo: nominó a Eleazar Gómez.
Jawy: nominó a Eleazar Gómez.
Fabiola Campomanes: nominó a Manola Díez.
Kim Shantal: nominó a Eleazar Gómez.
Lola Cortés: nominó a Omahi.
Alfredo Adame: nominó a Manola Díez.
Lis Vega: nominó a Manola Díez
Alberto del Río, ‘el Patrón': nominó a Manola Díez.
Eleazar Gómez: nominó a Manola Díez.
Manola Díez: nominó a Eleazar Gómez.
Omahi: nominó a Manola Díez.
La Bea: nominó a Manola Díez.
Sergio Mayer Mori: nominó a Manola Díez.
Kike Mayagoitia: nominó a Manola Díez.
El huevo dorado que podría dar un giro a la tabla de nominaciones.
¿Cómo votar para salvar a un nominado en La granja VIP?
Si quieres apoyar a tu participante favorito en “La granja VIP” puedes hacerlo fácilmente a través de distintas opciones. Aquí las instrucciones para votar paso a paso para que tu apoyo cuente:
- Entra a lagranjavip.tv/vota o tvazteca.com/vota.
- Elige la foto del concursante que deseas salvar.
- Cuentas con 10 votos diarios, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.
- Da clic en “Enviar votos” para confirmar tu elección.
Otra opcion: Desde la app TV Azteca En Vivo
- Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.
- Escanea el código QR que aparece durante la transmisión del programa para acceder directamente a la votación.
- Dentro de la app, entra a la sección de “La granja VIP” y utiliza tus 10 votos diarios como prefieras.
