¿Quiénes quedaron nominados en La granja VIP hoy, 29 de octubre? ¡El huevo dorado cambiaría el juego!

La tensión sigue creciendo en “La granja VIP” y esta noche se llevará a cabo la asamblea de nominaciones, uno de los momentos más esperados por los granjeros y el público. En el cual los participantes tendrán que nominar cara a cara y compartir sus razones. ¡El huevo dorado podría cambiarlo todo!

¿Quién perdió el duelo y fue el segundo nominado de esta semana en La granja VIP?

‘La Bea’, quien es la nueva capataz eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para enfrentarse en el duelo de la noche. La prueba consistió en cortar tres pedazos de madera con un serrucho y colocarlos en el tótem; el primero en completar la tarea sería el ganador.

El duelo estuvo lleno de emoción, pero Jawy tomó ventaja desde el principio, cortando las vigas con rapidez y precisión, mientras que Sergio Mayer Mori tardó considerablemente más. Al final, Jawy se coronó como ganador del duelo y Sergio Mayer Mori quedó nominado, convirtiéndose en el segundo participante en la placa de la semana.

Mira:Manola Díez pelea con la Bea por negarle una taza de café en La granja VIP 2025: “No voy a comer un cara...”

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Qué granjeros ya están nominados esta tercera semana en La granja VIP?

Hasta el momento, Lis Vega y Sergio Mayer Mori ya están en la placa de nominados: Lis fue nominada por Sandra Itzel el lunes pasado, mientras que Sergio perdió el duelo con Jawy y se sumó a la lista.

Aunque los equipos aún no están del todo definidos, las alianzas, simpatías y estrategias están marcando la dinámica del juego.

Esta noche se conocerá el resto de nominados gracias a la asamblea que reunirá a los granjeros y peones.

Lis Vega rompió en llanto durante una conversación con Fabiola Campomanes en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Qué peleas podrían afectar las nominaciones de hoy, 29 de octubre en La granja VIP?

La semana pasada, Eleazar Gómez se ganó el título de traidor al nominar a Sandra Itzel, a quien le había prometido lealtad, y al generar la decepción de Fabiola Campomanes al convencer a varios habitantes de que la nominaran porque “no tenía fandom”, según dijo Shantal.

Además Alfredo Adame rompió alianza con Manola Diez tras nominar a Sandra Itzel y no Fabiola Campomanes como habían acordado.

Kim Shantal fue quien desenmascaró a Eleazar Gómez tras su nominación a Sandra Itzel, llamándolo “traicionero” y revelándole a Fabiola Campomanes que había estado intentando convencer a otros participantes de nominarla, apenas minutos antes de que comenzara la asamblea.

Esta noche, durante la asamblea, los granjeros deberán nominar cara a cara, lo que promete momentos de confrontación y sorpresas.

Todo indica que algunos participantes podrían enfrentar las consecuencias de las traiciones y roces de la semana pasada, mientras que otros, aunque no tengan conflictos con sus compañeros, deberán nominar sí o sí, con o sin pretexto.

Mira:‘La granja VIP’: Filtran quiénes serían los posibles nominados de hoy, miércoles 29 de octubre

Eleazar Gómez nominado / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP este 29 de octubre?

Las nominaciones de la asamblea quedaron de la siguiente manera:

César Doroteo: nominó a Eleazar Gómez.

Jawy: nominó a Eleazar Gómez.

Fabiola Campomanes: nominó a Manola Díez.

Kim Shantal: nominó a Eleazar Gómez.

Lola Cortés: nominó a Omahi.

Alfredo Adame: nominó a Manola Díez.

Lis Vega: nominó a Manola Díez

Alberto del Río, ‘el Patrón': nominó a Manola Díez.

Eleazar Gómez: nominó a Manola Díez.

Manola Díez: nominó a Eleazar Gómez.

Omahi: nominó a Manola Díez.

La Bea: nominó a Manola Díez.

Sergio Mayer Mori: nominó a Manola Díez.

Kike Mayagoitia: nominó a Manola Díez.

El huevo dorado que podría dar un giro a la tabla de nominaciones.

Información en proceso...

Mira:Lis Vega explota en lágrimas en La granja VIP 2025… ¡esto fue lo que la hizo colapsar! ¿Se va del reality?

¿Cómo votar para salvar a un nominado en La granja VIP?

Si quieres apoyar a tu participante favorito en “La granja VIP” puedes hacerlo fácilmente a través de distintas opciones. Aquí las instrucciones para votar paso a paso para que tu apoyo cuente:

Entra a lagranjavip.tv/vota o tvazteca.com/vota.

Elige la foto del concursante que deseas salvar.

Cuentas con 10 votos diarios, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.

Da clic en “Enviar votos” para confirmar tu elección.

Otra opcion: Desde la app TV Azteca En Vivo



Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Escanea el código QR que aparece durante la transmisión del programa para acceder directamente a la votación.

Dentro de la app, entra a la sección de “La granja VIP” y utiliza tus 10 votos diarios como prefieras.

Mira: Eleazar Gómez rompe el silencio y revela cómo es vivir en la cárcel: “El mundo hablando de mí”