Lis Vega explota en lágrimas en La granja VIP 2025… ¡esto fue lo que la hizo colapsar! ¿Se va del reality?

Lis Vega, participante de La granja VIP 2025, no pudo contener las lágrimas al expresar el temor que siente por la percepción que el público pueda tener de ella una vez que salga del reality show. En una conversación con algunos de sus compañeros, la actriz y bailarina compartió su preocupación por ser juzgada por su comportamiento dentro del programa, reconociendo que las dinámicas y presiones del encierro pueden mostrar facetas que no siempre reflejan quién es fuera de cámaras. ¿Será que abandona la competencia?

Lis Vega vivió un momento emocional en La granja VIP 2025. / Foto: IG/lisvegaoficial

¿Por qué Lis Vega lloró La granja VIP 2025, quiere abandonar el reality?

Durante una charla con Fabiola Campomanes dentro de La granja VIP 2025, Lis Vega rompió en llanto al expresar su preocupación por la manera en que siente que su imagen puede ser malinterpretada fuera del reality. La actriz aseguró que le resulta difícil ser juzgada por aspectos personales y comentó que muchas veces lo que sucede dentro del programa se tergiversa. Sin embargo, no habló sobre la posibilidad de abandonar la competencia.

“Todo lo tergiversan tanto y es tan fuerte que te juzguen como persona… Me adjudican responsabilidades, ‘Tú sabías’, ‘Yo esto y lo otro’. ¿Yo por qué tengo que cargar con eso?, ¿y las mías?, ¿quién carga con las mías?”, dijo Lis entre lágrimas mientras Fabiola Campomanes se acercaba a abrazarla.

Vega también habló sobre lo complicado que ha sido para ella contener sus emociones para no afectar a los demás. “Cuando aquí me he apoyado metiéndole mis pesos a la gente o en víctima, me he tenido que tragar mi mier** para no llenar de mier** a la gente con mis cosas porque no es mi responsabilidad”, compartió.

Agregó que durante mucho tiempo trató de ayudar a todos, pero que eso también le ha generado tristeza: “Antes quería salvar a todo el mundo y me da tristeza a una persona que tanto he apoyado y que tomé la decisión de que no esté en mi vida... y se lo dije a Rayito (Ryan Hoffman, su ‘pareja’) antes de entrar: ‘Sabía lo que iba a pasar’”.

La participante reconoció que no está enojada, pero sí dolida por la situación. “Es más como tristeza de malagradecido, no estoy enojada, me duele mi gente, que se la esté pasando mal con estas cosas”, explicó.

Además, mencionó que lo que más le preocupa es que su familia se angustie por lo que ocurre en el reality: “No quiero causarle ningún problema ni angustias a ninguna de mis personas, me duele porque nunca me ha gustado darle problemas ni preocupaciones a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina, ni a mi gente”.

Finalmente, Lis Vega reflexionó sobre la necesidad de liberar emociones sin dañar a los demás. “Necesita uno luego soltar cosas, pero no tengo nada que decir”, concluyó.

Lis Vega expresó que teme ser juzgada fuera del programa por sus acciones en La granja VIP. / Foto: La granja VIP

Sandra Itzel nomina a Lis Vega en su ‘legado’ en La granja VIP 2025

Lis Vega se convirtió en la primera nominada de la tercera semana de La granja VIP 2025 tras recibir el “legado” de Sandra Itzel, quien fue la segunda eliminada del reality show. La decisión no sorprendió a los participantes, pues ambas tuvieron enfrentamientos con anterioridad.

Sandra Itzel, al abandonar la competencia, tuvo la oportunidad de dejar su “legado” a uno de sus compañeros, un poder que en esta ocasión consistía en nominar directamente a un granjero. Sin dudarlo, la actriz decidió que ese lugar fuera para Lis Vega.

¿Quién es Lis Vega, habitante de La Granja VIP 2025?

Lis Vega, cuyo nombre completo es Liseska Vega Gálvez y también conocida como Lis Vega, nació el 20 de octubre de 1977 en La Habana, Cuba.

Es vedette, bailarina, actriz y cantante, reconocida por su talento multifacético y su carisma sobre el escenario. Desde temprana edad se inclinó por el mundo del espectáculo, consolidándose como una figura importante en la televisión y el entretenimiento en México.

Pertenece al signo zodiacal libra y proviene de una familia conformada por su padre, Lázaro Vega; su madre, Martha Elena Gálvez; y su hermana, Lieska Vega Gálvez.

Aunque sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 10 años, Lis Vega ha mantenido en general una buena relación con su familia.

Actualmente, mantiene cierta distancia debido a que su familia permanece en La Habana mientras Lis Vega desarrolla su carrera artística en México, donde se ha destacado en teatro, telenovelas y realities.

