Grettell Valdez opina sobre la salida de Pato Borghetti, su ex, de Venga la alegría; ¿indirecta o apoyo?

Grettell Valdez habló sobre la salida de su expareja Pato Borghetti del programa Venga la alegría, tema que generó conversación tras los recientes movimientos dentro de la emisión matutina. La actriz habló del momento que atraviesa el conductor y compartió su postura ante este cambio profesional.

Tras la salida de Pato Borghetti de Venga la alegría, Grettell Valdez habló del tema. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pato Borghetti sobre su salida de Venga la alegría?

Patricio Borghetti anunció su salida de Venga la alegría durante la transmisión del 24 de noviembre, cuando tomó la palabra en pleno programa para dirigirse tanto a sus compañeros como a la audiencia. El conductor explicó que se trataba de un momento personal importante y eligió el espacio que fue su casa televisiva para comunicar la decisión, en un mensaje que marcó el cierre de una etapa dentro del matutino.

Durante su intervención, Borghetti compartió que la determinación llega acompañada de sentimientos encontrados, al tratarse de un cambio que ha reflexionado con el tiempo y que representa un nuevo rumbo profesional. Al mismo tiempo, dejó claro que no buscaba despedirse desde la tristeza, sino reconocer el significado del ciclo que concluye y la relevancia que el programa tuvo en su trayectoria frente a las cámaras

“Aprovecho el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, dijo el presentador.

Pato Borghetti, actor y conductor, salió de Venga la alegría. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Grettell Valdez sobre la salida de Pato Borghetti de Venga la alegría?

Grettell Valdez fue consultada sobre la salida de Patricio Borghetti del programa Venga la alegría y respondió de manera breve al referirse al cambio profesional que atraviesa el conductor. La actriz evitó entrar en detalles sobre la decisión, pero compartió una postura general sobre los procesos laborales y los momentos de transición que suelen acompañar este tipo de movimientos en televisión.

“No tengo idea, pero seguramente porque vienen cosas mejores y proyectos padrísimos. Todo tiene un ciclo y los ciclos hay que cerrarlos”, expresó Valdez al ser cuestionada por los medios, subrayando que los cierres forman parte natural de cualquier etapa profesional. Sus palabras apuntaron a una visión de continuidad y renovación, sin abundar en especulaciones sobre el futuro inmediato del conductor.

Grettell Valdez habló de la salida de su expareja Pato Borghetti de Venga la alegría. / Foto: Redes sociales

Odalys Ramírez, esposa de Pato Borghetti, sale de Cuéntamelo ya!

La reciente salida de Odalys Ramírez y Pato Borghetti de los programas que encabezaban generó sorpresa entre la audiencia, especialmente porque ambos llevaban varios años al frente de espacios ya consolidados dentro de la televisión mexicana. Las despedidas casi simultáneas despertaron preguntas entre el público, que comenzó a buscar explicaciones sobre los movimientos profesionales de la pareja.

En el caso de Odalys Ramírez, la conductora se despidió de Cuéntamelo, ya! después de nueve años al frente del proyecto, marcando el cierre de una etapa prolongada en su carrera. Por su parte, Pato Borghetti anunció su salida de Venga la alegría, aclarando que su decisión no implicaba abandonar TV Azteca, sino únicamente dejar el matutino, mensaje que buscó acotar versiones sobre un rompimiento con la televisora.

Tras ambos anuncios, comenzaron a circular distintas versiones sobre el siguiente paso de la pareja. Una de ellas apunta a que presuntamente habrían sido considerados para participar en un reality show de parejas, bajo un formato de convivencia continua, similar a otros proyectos televisivos recientes. Otra versión sugiere un posible cambio de residencia a Estados Unidos, específicamente a Miami, en busca de nuevas oportunidades laborales y una mayor proyección para su familia.

Incluso, la periodista Ana María Alvarado señaló que Pato Borghetti presuntamente estaría evaluando un posible regreso a Televisa, al no contar con contrato de exclusividad, y que esta decisión podría ir acompañada de un proyecto televisivo junto a Odalys Ramírez. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente estos escenarios, por lo que su futuro profesional permanece abierto a distintas posibilidades.

