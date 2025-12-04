Grettel Valdez se quiebra tras dejar partir a su hijo ¿qué pasó? “Lloro todos los días”

Grettel Valdez está dando de qué hablar en la industria del espectáculo porque la actriz reveló que se encuentra emocionalmente vulnerable desde que dejó ir a su hijo. ¿Qué pasó con la actriz? Tenemos los detalles.

¿Qué fue lo que pasó con Grettel Valdez y por qué confiesa que llora todos los días?

La crisis emocional de Grettel Valdez comenzó cuando su hijo, fruto de su matrimonio con Patricio “Pato” Borguetti, decidió mudarse a Londres para estudiar actuación. La decisión se tomó en familia, pensando en el crecimiento profesional del joven, quien desde niño mostró interés por el mundo artístico. Sin embargo, para la actriz la separación ha sido un proceso mucho más doloroso de lo que imaginó.

Al hablar del tema, Valdez no pudo ocultar lo que siente y lanzó una frase que se viralizó de inmediato: “Lo extraño muchísimo, lloro todos los días, trato de superarlo, estoy muy contenta por él, lo veo feliz, lo veo realizado, me emociona ver lo que está haciendo, soy su fan número uno”.

Aunque ella misma reconoce que está feliz por el crecimiento de su hijo, también contó que cada vez que se despiden la herida vuelve a abrirse.

¿Qué está haciendo Grettel Valdez para sobrellevar este duelo emocional por la partida de su hijo?

A pesar del excelente motivo detrás de la mudanza, Grettel Valdez reconoció que aún no logra estabilizar sus emociones. Y aunque sus amigos intentan ayudarla, invitándola a actividades, planes y momentos que podrían distraerla, la actriz admite que todavía no llega a esa etapa en la que puede disfrutar plenamente de su tiempo libre.

En sus propias palabras, la actriz explicó: “Lo extraño muchísimo, me está costando, todo mundo me dice: ‘Es tu momento de salir a la luz, de hacer cosas’ como que me está costando hacer cosas, es parte, me va a pasar y lo mejor es que él está feliz”. Esta confesión muestra que, aunque entiende que la vida de su hijo está avanzando en la dirección correcta, la suya está pasando por una reestructuración emocional que no puede apresurarse.

Valdez menciona que tiene más tiempo que antes, pero no sabe todavía cómo llenarlo y aunque sabe que este proceso es parte natural de la vida, la actriz se permite vivirlo a su ritmo, sin presiones y sin pretender que todo está bien cuando no lo está.

¿Cómo reaccionó Pato Borghetti tras anunciar su salida de Venga la alegría?

Hasta ahora, Pato Borghetti no ha hecho comentarios sobre la situación personal que lo rodea, pero recientemente fue noticia por despedirse de Venga la alegría.

El pasado 24 de noviembre, Patricio “Pato” Borghetti sorprendió a la audiencia del matutino al anunciar en plena transmisión en vivo su salida del programa, tras casi una década como uno de sus conductores principales. La noticia tomó desprevenidos a sus compañeros y a los televidentes, quienes inundaron las redes con mensajes de sorpresa y nostalgia.

Durante su intervención, Borghetti explicó que su último día será el 19 de diciembre y que la decisión responde a motivos personales y planes a futuro. Aunque no reveló detalles sobre sus próximos proyectos, confirmó que seguirá en la televisora y adelantó que ya hay planes para 2026, aunque por ahora se mantienen en secreto: “No les puedo, obviamente, adelantar nada, pero ya con el tiempo se los compartiré”, dijo, dejando abiertas las especulaciones sobre nuevos programas.

Pato Borghetti dice adiós a Venga la alegría y revela las razones “agridulces” de su decisión: ¿Por qué? / IG: vengalaalegria, redes sociales y canva

¿Cómo fue la historia de amor de Grettell Valdez y Pato Borghetti?

Grettell Valdez y Pato Borghetti comenzaron su romance en 2004, se casaron poco tiempo después y en 2008 dieron la bienvenida a su hijo. Sin embargo, la relación no prosperó: al año siguiente, Borghetti decidió separarse, lo que sumió a Grettell en una fuerte depresión. Aunque intentó salvar el matrimonio, finalmente aceptó la ruptura.

Con el paso del tiempo, ambos lograron mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo. Borghetti formó una nueva familia junto a Odalys Ramírez, mientras que Grettell volvió a casarse en 2019 con Leo Clerc, a quien considera el hombre que más la ha amado.