Pato Borghetti, tras irse de Venga la alegría, filtran proyecto por el cual habría abandonado el matutino

El pasado lunes, Pato Borghetti anunció su salida de ‘Venga la alegría’. Tras 9 años dentro del programa en el que también participan Kristal Silva, Sergio Sepúlveda, Capi Perez, Luz Elena González, entre otros, el también actor reveló que el próximo 19 de diciembre sería su último día en el programa matutino.

¿Qué dijo Patricio Borghetti sobre su salida de ‘Venga la alegría’?

En la reciente tranmisión del matutino, Pato Borghetti soprendió a todos al anunciar que muy pronto dejará de pertenecer al matutino: “Se viene un cambio importante. El día 19 de diciembre será mi último programa de ‘Venga la alegría’. Es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el próximo año, algo que vengo anhelando y que no me permitiría estar todos los días con ustedes. Quiero agradecerles por estos nueve años, posiblemente los mejores de mi vida”.

Pato Borghetti aseguró que continuará vinculado a TV Azteca. Aunque deja ‘Venga la alegría’, confirmó que seguirá trabajando en la televisora en otros proyectos que se anunciarán en 2026.

Además, agradeció a la producción, a sus compañeros y a la audiencia por el apoyo recibido durante casi una década.

“No me voy de mi casa TV Azteca, solo dejo ‘Venga la alegría’, pero tengo proyectos aquí en casa. Con el tiempo se los compartiré”.

Pato Borghetti dice adiós a Venga la alegría y revela las razones "agridulces" de su decisión: ¿Por qué?

Así respondieron los conductores de ‘Venga la Alegría’ tras la despedida de Pato Borghetti

Los conductores mostraron su tristeza a la decisión de Pato Borghetti de dejar “Venga la alegría” para alcanzar otros proyectos. Sin embargo, le desearon mucha suerte en su nueva etapa profesional, Ricardo Casares mencionó que será difícil no extrañarlo:

“Definitivamente dejas un Venga la alegría mejor que cuando llegaste. Será difícil para nosotros, pero ve y conquista esas metas que tienes, cumple ese sueño; aquí estaremos muy contentos de verlo. Te quiero mucho, amigo”, dijo Casares.

Kristal Silva agradeció que Pato les hubiera avisado con anticipación, pues aseguró que así podrán consentirlo como se merece: “Para apapacharte en estas últimas semanas”. Por su parte, Luz Elena le deseó mucha suerte y aseguró que lo extrañarán en el matutino. Los presentadores lo abrazaron y le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos profesionales.

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría.

¿Cuál sería el nuevo proyecto por el que Pato Borghetti habría dejado ‘Venga la alegría’?

La salida de Patricio Borghetti de Venga la alegría ha generado todo tipo de especulaciones sobre su futuro profesional. Aunque el conductor aclaró que no se va de la televisora, versiones señalan que ya tendría un nuevo proyecto en puerta y que incluso su incorporación estaría presuntamente relacionada con un reality show de parejas.

En el programa “Así se hacen los chismes”, el periodista Hugo Maldonado habló del tema y reveló lo que se comenta dentro de la industria.

“Mi Pato dice me les voy, 19 de diciembre mi único programa, dice que se queda en su casa Azteca. Se está comentando que lo van a integrar a este reality que se está preparando de parejas, que lo va conducir Alan Tacher, ya confirmaron Adrián di Monte, está el rumor de que se va para allá”, dijo.

De acuerdo con Maldonado, el proyecto tentativo sería Apostarías por mí, un reality con formato 24/7 que incluiría a 12 parejas de famosos sometidas a pruebas físicas y emocionales, con el fin de poner a prueba la fortaleza de su vínculo.

El periodista también agregó que hay posibilidades de que el programa tenga una dinámica especial fuera de una sola televisora:

“Me hace pensar que va estar por proyecto, pero no en una sola televisora”, expresó, dejando abierta la posibilidad de una producción compartida o multiplataforma.

Hasta ahora, ni Pato Borghetti ni la televisora han confirmado oficialmente su participación en el reality antes mencionado.

