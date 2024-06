Odalys Ramírez asegura que intentó boicotear su relación con Pato Borghetti

Recordemos que Odalys Ramírez y Pato Borghetti son uno de los matrimonios más sólidos de la industria del espectáculo, pues tienen 13 años de casados.

Recientemente, Odalys Ramírez estuvo como invitada especial en el pódcast “El rincón de los errores”, conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez. Fue ahí donde abrió su corazón respecto a su matrimonio.

La conductora fue cuestionada por Marimar sobre cuál ha sido su error favorito, y no dudó en responder que ella no tenía la intención de casarse.

Odalys mencionó que una expareja la hizo desconfiar demasiado y no creer al 100% en el amor. Debido a esta situación, ella misma comenzó a boicotear la relación que mantenía con Pato Borghetti.

Odalys Ramírez

“Cuando llega Pato, digo ‘esto no puede ser verdad’. Tan no puede ser verdad, pensé, que traté de boicotear nuestra relación desde el punto de vista de que él me decía ‘ay, qué linda’ y yo respondía ‘no te creo, eres actor’… Lo veía tan educado, tan amoroso, que decía ‘eso no existe, por Dios’”.