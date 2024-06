Ferka da nuevos detalles de la infidelidad de Jorge Losa y Serrath ¡Los cachó en la movida!

Hace unas semanas, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y Jorge Losa dieron a conocer su ruptura definitiva.

Pese a que, en un principio, ambos exparticipantes de ‘La casa de los famosos México’ no dieron detalles de los motivos de su separación, en TVNotas te contamos que el español tendría algo con Isis Serrath, información que poco después confirmó María Fernanda.

Ferka / Redes sociales

Ferka ha destapado diversas pruebas de que la creadora de contenido fue quien se metió en su relación.

No obstante, en la edición de este martes de TVNotas, Isis dio a conocer su versión y se defendió de los señalamientos de Fernanda en redes.

“Cuando salí de LCDLF, por abril, ellos ya no andaban. Me lo dijo Jorge. Que su relación estaba out. Vivieron juntos. A mí me contó que las cosas no andaban bien. Esa nota se la di en el teatro cuando lo fui a visitar. Tenemos años de ser amigos”. Serrath

Instagram: Serrath, Ferka y Jorge Losa

Ferka da detalles de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath

Quiroz sigue en su postura de que Losa le fue infiel con la exparticipante de ‘La casa de los famosos 4’, incluso, brindó nuevos detalles de cómo descubrió esta traición.

Mediante una entrevista para ‘De primera mano’, Ferka confesó a Gustavo Adolfo Infante y a Ana María Alvarado que, luego de que descubrió los comprometedores mensajes entre Jorge y Serrath, ellos se separaron.

No obstante, en la búsqueda de arreglar sus diferencias y retomar su relación, Ferka acudió al teatro donde Jorge trabajaba y le llevó una sorpresa, pero ¡la sorprendida fue ella!

Ferka / Facebook: María Fernanda Quiróz

“Vamos a ver si esto se arregla, él estaba pasando por un mal momento y le quise dar una sorpresa. Fui por él el sábado, sin avisarle al teatro y la sorpresa me la llevé yo”, dijo Ferka.

“Estaba esta chica (Serrath) saliendo de función, fue a verlo y dije: ‘Órale, qué rápido’. Está como Christian Nodal, así de rápido. Qué barbaridad”. Ferka

Continuó: “La función ya se había acabado… La señorita salió por la puerta por donde salen los actores terminando la función… Yo ya no entré, no me bajé ni del coche… Esto lo observé tal cual”.

Jorge Losa / Facebook: Jorge Losa

Al momento, Jorge Losa no se ha pronunciado respecto a este fuerte escándalo, así como a las pruebas que ha destapado Ferka de su infidelidad.

Lo anterior se debería a que el famoso se encuentra grabando ‘La isla’, reality de TV Azteca del cual es participante.

Así lo dijo Ferka: