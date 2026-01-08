¿Kristal Silva enemistada con Pato Borghetti tras su salida de ‘Venga la alegría’? ¡No sabía de su boda!

Hace algunos días, Pato Borghetti sorprendió a todos al dar a conocer que se había casado con Odalys Ramírez, tras 15 años de relación y dos hijos en común. Y es que, si bien la pareja ya estaba comprometida, nunca fijaron una fecha para la boda.

Lo que más llamó la atención del público fue que los ahora esposos celebraran una boda muy íntima. Tan solo contaron con 12 invitados que pertenecen a su círculo más cercano.

Tras el evento, la prensa se encontró a Kristal Silva, quien trabajó con él por varios años en ‘Venga la alegría’, para preguntarle su opinión sobre el tema. La conductora admitió haberse enterado al igual que todos, es decir, mediante la prensa y redes sociales. Esto dijo: ¿está enojada con él?

Kristal Silva / Redes sociales

Te recomendamos: Acusan a Kristal Silva de “homofóbica” por gesto durante el beso entre Teo y su novio en ‘La granja VIP’

¿Cómo fue la boda entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

El pasado lunes 5 de enero, Pato Borghetti y Odalys Ramírez revelaron que se habían casado en una ceremonia muy íntima en una de las playas de Cancún, Quintana Roo. Solo 12 personas fueron testigos de su unión, dejando ver que optaron por celebrar su amor lejos del escrutinio público.

Sus dos hijos fueron los encargados de entregar los anillos. Posteriormente, leyeron sus votos y después hicieron un brindis con toda la familia. Aunque para muchos el evento pudo ser “sencillo”, la pareja se dijo muy feliz.

A través de redes sociales, compartieron algunas fotos y manifestaron estar listos para comenzar su nueva etapa como esposos.

Cabe destacar que, semanas antes, ya se había filtrado que pronto se iban a casar. En su momento, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ señaló que la pareja necesitaba casarse, principalmente, debido a un trámite legal.

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”, informó en diciembre de 2025.

Odalys Ramírez y Pato Borghetti. / Foto: Redes sociales

Mira: Producción de ‘La granja VIP’ acusada de cometer “fraude” en la asamblea; Kristal Silva ¿lo confirma?

Así reaccionó Kristal Silva a la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez

Semanas antes de su boda, Pato Borghetti anunció su salida como conductor principal de ‘Venga la alegría’. Sin mencionar los motivos específicos, se dijo muy agradecido por todo el cariño que había recibido a lo largo de los nueve años que estuvo en el programa. También afirmó que se llevaba “grandes amistades”.

Por ello, a muchos les llamó la atención que ninguno de sus excolegas estuviera incluido en el evento. Recientemente, Kristal Silva fue cuestionada por la prensa sobre su sentir ante la decisión de Pato de tener una ceremonia completamente privada.

La conductora reconoció que no sabía nada sobre la boda de su excompañero. No obstante, y lejos de lo que muchos pudieran pensar, no se sintió molesta por ello. Incluso dijo entender su decisión y les desea todo lo mejor, echando por tierra cualquier rumor sobre una enemistad entre ellos.

“Pato Borghetti, Odalys, van a ver. Yo me enteré apenas. No invitó a nadie porque fue muy cercano con la familia. Lo respeto y lo entiendo perfecto. Cuando deciden que sea muy ‘petite personal’, también se vale… Cuando es personal, con la gente que amas, se vuelve aún más especial. Fue una sorpresa porque él decía: ‘Ya casi, ya casi’, pero no sabíamos que tan pronto” Kristal Silva

¿Por qué Pato Borghetti dejó ‘Venga la alegría’?

A mediados de diciembre, Pato Borghetti le dijo adiós a ‘Venga la alegría’ tras haber fungido 9 años como uno de los conductores estelares. Si bien no mencionó los motivos de su decisión, dijo sentirse muy agradecido por la oportunidad y dejó ver que seguirá trabajando para TV Azteca.

Mucho se especuló sobre la razón de su salida. Al principio, se especuló que había recibido una propuesta para estar en el reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’. En tanto que, recientemente, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Pato abandonó el programa por un problema de salud.

Según Cuevas, Pato se realizó unos estudios médicos en agosto del año pasado y los especialistas le dijeron que estaba en riesgo de sufrir un infarto. Ante esto, el conductor y su ahora esposa tomaron la decisión de dejar todo atrás y mudarse a Estados Unidos para tener una vida más tranquila.

“Antes se hace unos estudios porque tenía algunos kilitos de más, se hace un chequeo médico y estando allá, le avisa el doctor: ‘estoy muy preocupado porque estás a nada de que te de un paro cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya’”, dijo Gabo Cuevas.

Mira: ¿Kristal Silva está embaraza de Luis Ángel Garza, su esposo? Este mensaje levanta las sospechas en redes