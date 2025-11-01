La granja VIP: Omahi explota contra la producción tras nominación y censuran el 24/7 “¡Váyanse a la ver..!”

Este viernes, las cosas en “La granja VIP” se salieron de control luego de que Sergio Mayer Mori decidió salvar a Manola Díez de la nominación. Sin embargo, al hacerlo, recibió una inesperada noticia por parte del conductor del reality.

¿Qué pasó en el viernes de traición de La granja VIP?

Debido a que el desempeño de los peones no había sido el mejor en “La granja VIP”, se informó que solo podría nominar a uno de ellos, excluyendo a Eleazar Gómez, quien ya se encontraba entre los nominados.

La noticia cayó como una bomba para Mayer Mori, quien mostró su inconformidad con la decisión de la producción y se negó a elegir a alguien.

“Entendí las palabras, pero no entiendo esto. Pues aquí nos vamos a quedar. No entiendo por qué cambian las cosas en el último momento, cuando uno ya tiene sus decisiones y cuando los peones sí hicimos nuestro trabajo”, expresó Sergio Mayer Mori molesto.

Ante su negativa, el conductor del programa explicó que había recibido de último momento un mensaje de la producción que indicaba que, si Sergio no elegía a uno de los peones, ambos pasarían automáticamente al cuadro de nominados.

Censuran la transmisión de La granja VIP tras el viernes de traición

Finalmente, al no tomar una decisión, los dos concursantes quedaron nominados. Lolita Cortés rompió en llanto, pues había pedido a Sergio que la nominara para poder abandonar la competencia, pero su plan quedó completamente frustrado.

Al finalizar la emisión, la transmisión de 24 horas disponible en Disney Plus fue suspendida durante varios minutos.

En pantalla solo se mostraba el logo del programa, lo que generó molestia entre los internautas, quienes denunciaron en redes sociales una aparente censura justo después del conflicto.

Omahi explota contra la producción tras la nominación en La granja VIP, en el viernes de traición

Omahi tampoco estuvo de acuerdo con la decisión y no dudó en mostrar su molestia frente a Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia en el granero de “La granja VIP”

“¡Váyanse a la ve...! Me hicieron perder tres semanas de mi vida”, gritó Omahi. Mientras Kike y Sergio Mayer Mori se reían.Ante su reacción, Kike Mayagoitia intentó calmarlo:

“Ya, Omahi, tranquilo… ¡respira!”, le dijo el conductor.A lo que Kike añadió:“Justo de eso estaba hablando con Sergio. No debemos tener esas platiquitas”.

Por su parte, Sergio Mayer Mori comentó con ironía:“Y todavía faltan seis semanas”.

Sin embargo, Omahi continuó y respondió entre risas:“¿De qué hablas? Para ti, pero nosotros tenemos dos días. Y el domingo, ¿qué creen? Hoy habrá cuatro eliminados… las reglas cambian cada rato!”, dijo burlándose de la producción de “La granja VIP”.

El influencer terminó reconociendo su frustración:“El momento de tener cordura ya pasó. Estoy perdiendo la cordura”, insistió, mientras Sergio y Kike intentaban no seguir con la discusión.

