¿Omahi estaba enfermo? Eliminado de ‘La granja VIP’ explica por qué se rascaba tanto: “Se me olvidó”

La participación de Omahi en ‘La granja VIP’ no solo generó muchas críticas, sino también muchas dudas. Una de ellas era la razón por la que se rascaba constantemente en su zona trasera; algunos usuarios mencionaron la posibilidad de que estuviera enfermo.

Tras convertirse en el tercer eliminado de ‘La granja VIP’, el influencer se presentó al programa ‘Venga la alegría’. Durante su interacción, habló de las críticas por su comportamiento y dejó ver el motivo por el que se rascaba tanto, ¿confirma enfermedad?

Omahi / Redes sociales

¿Por qué Omahi fue tan criticado en ‘La granja VIP’?

A lo largo de su estancia en ‘La granja VIP’, el influencer Omahi mostró una actitud que, para muchos, fue considerada como la de “un mueble más”. Y es que, en los clips virales del 24/7, se le podía observar acostado o platicando con otros compañeros.

Los fans lo tacharon de “flojo” e incluso sacaron a relucir la vez en que se peleó con la Bea, luego de que esta le pidiera ayuda para el altar del Día de Muertos. En aquella ocasión, el famoso le dijo que no quería hacer nada, ya que estaba “molidísimo” y hasta le señaló que mejor le pidiera ayuda a otros granjeros que “no habían trabajado tanto”.

También se le vio rascándose la zona trasera de forma constante; un hecho que provocó burlas, pero al mismo tiempo algo de preocupación.

Por si esto fuera poco, cuando quedó nominado, no pidió ayuda a sus fans y hasta expresó su deseo de salir del show. Asimismo, aseguró que tenía otros proyectos fuera del show, por lo que no le interesaba mucho estar o no en la competencia.

Esto fue visto como un acto de soberbia por parte de los fanáticos, quienes, previo a la eliminación, ya habían dejado claro que no votarían por él.

Omahi / Redes sociales

¿Omahi, eliminado de ‘La granja VIP’, tiene alguna enfermedad?

Durante su invitación a ‘Venga la alegría’, Omahi comenzó defendiéndose de las críticas, afirmando que el público solo lo tachó de “flojo” por “quedarse” con lo que se mostraba en las galas. Según él, si hubieran visto el 24/7, habrían visto que era “imposible” no trabajar.

Los conductores, sin mencionarle directamente el tema de sus “rascadas”, pero sí mostrando imágenes, señalaron que el público estuvo muy al pendiente del 24/7 y que justamente de allí se sacaron varios videos que lo dejaban “mal parado” frente a la audiencia.

Ante esto, admitió que ya había visto un poco de lo que se decía sobre él en redes sociales y dije que, al entrar al show, se le olvidó “su estrategia” y actuó como lo haría en una reunión con amigos.

“Tal vez debí haber exponenciado más mi personalidad. Yo intenté ser yo mismo. Al final es un juego y todos pueden pensar como quieran. Adentro se me olvidó que era una competencia para ganar algo… cómo si me hubieran encerrado con amigos en una granja” Omahi

Pese a todo, sostuvo que sí hizo contenido junto a otros participantes, lamentando que la gente que no ve el 24/7 no pudiera ser testigo de eso. También reconoció que le parecían “divertidos” los videos que hacían sobre él.

¿Por qué Omahi se rascaba en ‘La granja VIP’?

Omahi no mencionó tener alguna enfermedad y solo justificó sus comportamientos como “parte de su personalidad” durante la conversación con el programa. No obstante, las teorías en redes sociales no han parado. Una de las más sonadas es que el joven tenía parásitos en el cuerpo.

Según sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la picazón en la zona trasera puede ser ocasionada por oxiuros, unos pequeños parásitos intestinales cuyas hembras salen del recto para poner sus huevos en la piel circundante.

Para tratar/prevenir su aparición, se debe tener una muy buena higiene, incluyendo limpiarse bien después del baño y lavarse las manos. También se deben tomar desparasitantes.

Por otra parte, en entrevista para TVNotas, el joven afirmó que no se estaba rascando, sino que se estaba “subiendo el bóxer”. Aunque aseguró que eso era “algo natural” que hacían todos los granjeros.

“Para empezar, el que no se haya rascado algo de su cuerpo, es mentira. Es algo natural... pero, en esta ocasión, no me estaba rascando. Cuando entramos, nos quitaron la ropa. Tuve que mandar a comprar unos bóxer que no tenían marca”, expresó.

