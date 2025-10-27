Hermano de Sandra Itzel vs Rey Grupero y Ferka en ‘La granja VIP’ ¡A él lo llama “cucaracha del medio”!

La gala de eliminación de ‘La granja VIP’ dio mucho de qué hablar. No solo por la, para muchos, inesperada expulsión de Sandra Itzel, sino también por la discusión que protagonizó el hermano de la cantante con Ferka y Rey Grupero, quienes se desempeñan como panelistas del programa.

Y es que ambos se mostraron sumamente molestos por las actitudes que había tomado Sandra Itzel en el reality. El influencer la llegó a tachar de ser una “mosca muerta”, mientras que ella la acusó de “victimizarse”. Así fue el enfrentamiento entre los críticos y Emiliano Estrada, hermano de la celebridad.

Sandra Itzel y su hermano / Redes sociales

¿Por qué Ferka y Rey Grupero criticaron a Sandra Itzel en ‘La granja VIP’?

En los últimos días, la actriz Sandra Itzel había expresado sentirse excluida del grupo de mujeres. Incluso argumentó que esto podría ocasionar su salida del reality, ya que se consideraba “la más débil”. Por ello, tomó la decisión de juntarse más con los hombres.

Aunado a todo esto, también tuvo sus roces con Lis Vega, ya que esta última la acusaba de ser “falsa”, asegurando que no la quería volver a ver.

Todo esto provocó que, durante las pasadas galas, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, panelistas del programa, la criticaran y hasta usaran palabras que algunos podrían considerar como insultos.

La conductora de ‘Ventaneando’ aseguró que la también actriz era una “pick me girl”, es decir, una mujer que busca aprobación masculina “minimizando” a otras mujeres. Por su parte, Rey Grupero sostuvo que era mustia y “mosquita muerta”; mientras que la presentadora de ‘Venga la alegría Fin de semana’ aseguró que siempre se estaba “victimizando”.

Cabe destacar que, posterior a esto, Rey usó sus redes sociales para anunciar que ya no hablaría más de Sandra en las galas, pues no quería “enaltecerla” frente al público. No obstante, le recomendó a la audiencia que pensara bien a qué granjero apoyaba y los instó a no solidarizarse con gente “mustia”.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué pasó entre el hermano de Sandra Itzel y los panelistas en ‘La granja VIP’?

En la más reciente gala de eliminación en ‘La granja VIP’, se tuvo de invitado al hermano de Sandra Itzel. En algún punto del programa, el joven tuvo la oportunidad de reclamarle a los panelistas por las críticas hechas contra la cantante.

“Tú, Linet Puente, llamaste a mi hermana ‘pick me girl’ y hasta diste la definición. Tú, Rey Grupero, dijiste que era una ‘mosca muerta’, lo cual me parece que es una falta de respeto hacia una persona que es una mujer. Ferka, dijiste que era una víctima, yo creo que debes tener mucho cuidado con eso” Hermano de Sandra Itzel

Principalmente, el joven se dijo muy enojado con Rey Grupero, a quien no dudó en describir como una “cucaracha del medio artístico”. Ante esto, el creador de contenido simplemente respondió que fue la manera más sencilla de “describir” a su hermana.

“Te voy a decir algo, hermanito, cuando yo pensé qué iba a contestar, dije: ‘¿Qué digo? Hipócrita, doble cara, doble moral, mustia’. Dije: ‘Algo más sencillo; mosca muerta’. Si les ofendió, discúlpame, pero es una definición de lo que tu hermana está haciendo en el juego. Yo prefiero a un Eleazar, a un Sergio, en ningún momento han querido ocultar nada” Rey Grupero

Por su parte, Ferka puntualizó que fue la propia Sandra Itzel quien se definió como “víctima” cuando dijo sentirse excluida del grupo de mujeres. También señaló que siempre está a favor de las mujeres, pero cuando realmente están viviendo injusticias. Ante esto, Emiliano simplemente reiteró que estaba ofendiendo a su hermana con sus palabras.

Para evitar que el asunto escalara a más, el conductor del programa cambió de sección rápidamente, dejando una notable tensión en el aire. Las opiniones en redes sociales han sido divididas; si bien algunos argumentan que el hermano solo defendió a la cantante, otros consideran que “exageró”.

¿Quién es Emiliano Estrada, hermano de Sandra Itzel?

Emiliano Estrada Olvera, hermano de Sandra Itzel, es un actor y productor musical mexicano. Nació el 16 de abril de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años. Ha participado en algunos proyectos televisivos como:

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Rutas de la vida

Un día para vivir

Reto 4 elementos

Ha estado muy involucrado en la carrera musical de su hermana Sandra Itzel como productor. En múltiples ocasiones, ha dicho lo mucho que quiere a la cantante. Se desconoce si tiene pareja. No obstante, dejó muy buena impresión durante su invitación a ‘La granja VIP’; principalmente las usuarias lo han descrito como una persona “guapa”.

