La granja VIP: Jolette rompe el silencio y reacciona a la salida de Lolita Cortés del reality: VIDEO

La más reciente gala de La granja VIP dejó una de las escenas más comentadas de los últimos días, luego de que Lolita Cortés abandonara La granja VIP, por voluntad propia. La cantante y actriz explicó que su decisión se debió al impacto emocional que estaba enfrentando dentro del programa, lo que la llevó a priorizar su salud mental. Su inesperada salida generó reacciones inmediatas entre el público y las redes sociales, recordando su historial dentro de otros formatos televisivos. Una de las primeras personas en pronunciarse fue Jolette, quien vivió una de las polémicas más recordadas junto a Cortés durante su participación en la cuarta generación de La academia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Lolita Cortés en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué dijo Jolette tras la salida de Lolita Cortés de La granja VIP?

Minutos después del abandono de Lolita Cortés de La granja VIP, durante la gala de eliminación, Jolette brindó una entrevista donde habló sobre la situación. La cantante destacó que no participaría en ataques hacia una mujer que atraviesa un momento difícil y puso por delante el respeto al tema de salud mental. Declaró que jamás desearía el mal a alguien, incluso si existieron diferencias en el pasado.

“Nunca me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que la está pasando mal… que sepan que soy una dama, pero si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir” Jolette

También pidió al público mantener respeto hacia quienes atraviesan episodios relacionados con trastornos emocionales.

Jolette señaló que han pasado 20 años desde que convivieron como alumna y jueza y que hoy no podría opinar sobre quién es Lolita Cortés en la actualidad. Agregó que las personas cambian y que no se puede quedar una imagen estática sobre alguien que no se ha visto en años. Además, enfatizó que ella y su familia no guardan rencor ni tienen conflictos con la actriz.

“Si alguien esperaba eso de mí, yo jamás en la vida me prestaría a atacarla… yo no puedo tener una opinión de quién es Lolita hoy, yo la conocí durante cinco meses hace 20 años… deseo que se sane y se recupere” Jolette

Jolette / Redes sociales

¿Por qué Lolita Cortés decidió abandonar La granja VIP?

La salida de Lola Cortés de La granja VIP se originó por motivos relacionados con su salud emocional. Durante la gala, visiblemente afectada y entre lágrimas, pidió al conductor del reality que le permitiera abandonar la competencia. Declaró que el encierro y la presión dentro de la competencia agravaban su trastorno de ansiedad, desencadenando episodios de claustrofobia.

Entre sus declaraciones más comentadas estuvieron: “Yo no puedo más” y “Me necesito ir”, mismas que reflejaron el momento emocional que estaba enfrentando. Consideró injusto que sus compañeros tuvieran que estar motivándola constantemente.

El conductor trató de persuadirla, recordándole que la salida voluntaria implica consecuencias dentro del formato, pero finalmente accedió ante la insistencia de la concursante. El público y sus compañeros presenciaron el momento en tiempo real, lo cual generó conversación inmediata en redes sociales.

La renuncia voluntaria de Lolita Cortés a La granja VIP generó especulaciones sobre las posibles consecuencias de su salida. Recientemente se filtró la lista donde presuntamente mostraba el orden de eliminación de los participantes La granja VIP y un apartado donde se indicaba una multa asociada al abandono de Cortés. En la filtración se observa la frase “Abandonará La granja Lola Cortés” acompañada de la anotación manuscrita “50,000 dls”, así como un texto que parecía sugerir la fecha aproximada en la que ocurriría su salida, sin datos confirmados.

De acuerdo con esa filtración, la multa ascendería a 50 mil dólares, cifra que al tipo de cambio actual rondaría casi 920 mil pesos mexicanos, cercana al millón de pesos. Sin embargo, estas versiones permanecen sin confirmar, ya que ni la producción del programa ni la propia Lolita Cortés han emitido declaraciones oficiales al respecto. Mientras tanto, el tema continúa generando debate en redes sociales y entre la audiencia del reality.

¿Cuál será la millonaria multa que Lolita Cortés presuntamente deberá pagar por abandonar a La granja VIP? / YT: La Granja VIP México y canva

¿Cómo fue la relación entre Jolette y Lolita Cortés en La academia?

La dinámica entre ambas surgió hace dos décadas, cuando Jolette formó parte de la cuarta generación de La academia y Lolita Cortés fungía como jueza. Durante ese periodo, Cortés se caracterizó por su dureza al evaluar interpretaciones, postura que mantuvo con distintos alumnos. En el caso de Jolette, las observaciones sobre su desempeño vocal fueron constantes y generaron polémica en la audiencia.

La actriz y cantante recibió el apodo de “Juez de hierro” debido a su estilo crítico, directo y exigente. No solo se enfocó en Jolette, sino también en decenas de estudiantes que formaron parte del reality musical. Con el paso de los años, dichas anécdotas se volvieron referencias recurrentes en redes sociales, alimentadas por clips que siguen circulando.

Pese a esa historia, Jolette aclaró que no está interesada en revivir desacuerdos pasados. Recalcó que la empatía es un factor importante cuando alguien experimenta dificultades relacionadas con salud mental. También destacó que su visión actual es diferente y que la distancia de dos décadas no permite juzgar el presente de otra persona.

