Filtran al cuarto eliminado de La granja VIP: ¿Quién saldrá hoy domingo 9 de noviembre?

El cuarto domingo de eliminación en La granja VIP llegó con gran expectación entre los fanáticos del reality. Las filtraciones y encuestas finales ya apuntan a quién podría despedirse hoy 9 de noviembre, en una gala que promete emociones intensas, alianzas rotas y muchas sorpresas.

¿Quiénes son los nominados de la semana 4 en La granja VIP?

La semana 4 del reality La granja VIP ha sido una de las más comentadas. Los nominados son:



Lola Cortés

Alfredo Adame

El Patrón (Alberto del Río)

Jawy Méndez

Cabe destacar que Manola Díez también estaba nominada esta semana, pero Eleazar Gómez, al salvarse de la eliminación decidió traicionar a un compañero que provocó un giro inesperado: quitó a Manola de la placa y puso a Jawy Méndez, lo que desató una fuerte pelea dentro de La granja VIP.

¿Quién será el cuarto eliminado de La granja VIP, hoy domingo 9 de noviembre?

Las encuestas más recientes colocan a Jawy Méndez como el posible cuarto eliminado del reality. El también conductor de Venga la alegría fin de semana ha demostrado ser competitivo, pero al parecer, el voto del público no le ha favorecido esta semana.

“El sondeo ubica a Jawy en la zona de riesgo para abandonar La granja VIP esta semana”, señalan varias cuentas dedicadas a seguir el programa, como Vaya Vaya, que en otras ocasiones han acertado los resultados antes de la gala oficial. Según una encuesta compartida por dicha página con más de 20 mil votos, el panorama es el siguiente:

Alfredo Adame lidera con el 38% de apoyo.

lidera con el 38% de apoyo. Lola Cortés le sigue con 22%.

le sigue con 22%. El Patrón (Alberto del Río) tiene 21%.

tiene 21%. Jawy Méndez cierra con 19%.

Con estos números, Jawy estaría a tan solo dos puntos de diferencia de su competidor más cercano, lo que lo deja en una situación crítica. Si sus fans no se movilizan de última hora, su salida parece casi segura.

¿Cómo votar por tu granjero favorito en La granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, sigue estos tres pasos:



Entra en la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Selecciona a tu granjero favorito o favoritos. Tienes 10 votos diarios. Haz clic en ‘votar’ y listo.

La gala de eliminación será hoy, domingo 26 de octubre, a las 9:00 pm y se podrá ver por Azteca Uno o por Disney+.

¿Cuándo se sabrá quién es el eliminado de La granja VIP?

La gala de eliminación se transmitirá este domingo 9 de noviembre por el canal de Azteca Uno, así como también por la app de Disney+, en la que también se transmite el 24/7.

