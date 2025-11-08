Alfredo Adame explota otra vez: reviven pelea con Oskarín, tras pleito con ‘el Patrón’ en La granja VIP

Alfredo Adame vuelve a hacer de las suyas y esta vez lo hizo en La granja VIP. El polémico actor, conocido por su carácter explosivo y sus constantes enfrentamientos, protagonizó el pasado miércoles 5 de noviembre una intensa discusión con “el Patrón” del Río, exluchador y compañero del reality. Lo que comenzó como un accidente doméstico con una tina de agua terminó en una batalla verbal llena de insultos, amenazas y viejas heridas que el público no tardó en recordar.

El enfrentamiento no solo causó tensión dentro del programa, sino que también desató un tsunami de comentarios en redes sociales, donde los usuarios desempolvaron un episodio similar del pasado: la vez que Adame casi llega a los golpes con el payaso Oskarín, integrante de Venga la Alegría, durante su participación en Soy famoso ¡Sácame de aquí! en TV Azteca.

Alfredo Adame vs el Patrón

¿Qué pasó con Alfredo Adame y Oskarín en Soy famoso ¡Sácame de aquí!?

Las redes sociales, siempre rápidas para revivir el pasado, recordaron una de las peleas más sonadas del actor dentro de la televisión mexicana. Durante su participación en Soy famoso ¡Sácame de aquí! de TV Azteca, Alfredo Adame estuvo a punto de enfrentarse físicamente con Oskarín, payaso e integrante de Venga la Alegría.

Todo comenzó por una discusión entre Adame y Jessica, su compañera de equipo, por la preparación de la comida. Oskarín intervino pidiéndole a Adame que bajara la voz, lo que solo empeoró las cosas. El exconductor de Hoy se levantó furioso y lanzó una patada que no llegó a su destino gracias a la rápida intervención del resto del elenco.

“¡No me digas que calle!”, gritó Adame. A lo que Oskarín respondió desafiante: “Yo no te tengo miedo, Alfredo. Yo me sé defender... no voy a permitir que un wey virulento venga aquí. Me tienes miedo, Alfredo. Yo soy el único que te puede romper la mad…”.

Aunque la pelea no pasó a mayores, Horacio Villalobos, quien fungía como conductor del reality, anunció que Adame sería sancionado: “Alfredo Adame no podrá tomar decisiones en el campamento bueno por el altercado con Oskarín #DineroParaFamosos”.

Curiosamente, en aquella ocasión el público tomó partido por Adame. Muchos usuarios señalaron que Oskarín lo había provocado deliberadamente, afirmando: “Desde el principio dijo que quería sacar lo más feo de Adame; recuerden que junto con Pancho le hacían cosas para provocarlo”.

Así fue la pelea entre Oskarin y Adame:

¿Por qué se peleó Alfredo Adame con “el Patrón” en La granja VIP?

Todo comenzó cuando a Manola Díez, “el Patrón” y Alfredo Adame se les cayó una tina de agua durante una de las tareas del reality. En principio, el incidente parecía un simple accidente, pero pronto se convirtió en el detonante de un nuevo escándalo. “El Patrón” del Río acusó a Adame de culpar injustamente a Manola, lo que provocó que el actor estallara frente a todos.

“Sé hombrecito, se te resbaló, no quieras culpar a Manola solo porque no tienes para cargar esto”, lanzó el exluchador. A lo que Adame respondió, visiblemente molesto: “No estoy culpando a nadie, no había metido los dedos, no me quieran achacar todo. No soy ningún pend... y no voy a aceptar que me culpen de nada”.

Lejos de calmarse, “el Patrón” insistió: “No hay nada más cobarde que echarle la culpa a otra persona”. El intercambio de ofensas escaló rápidamente. “Aquí te la vas a pelar”, respondió Adame, mientras su rival le advirtió: “Mucho cuidado con esas palabras o la vas a tener que respaldar”.

La tensión aumentó cuando el actor recordó el pasado judicial de “el Patrón” y lo acusó de “golpeador”. “El cobarde eres tú, le pegaste a una mujer y te iban a meter al bote”, gritó Adame. Sin quedarse atrás, el exluchador replicó: “Puras tonterías, el misógino eres tú, no puedes respaldar nada de nada”.

¿Por qué Alfredo Adame llamó “golpeador” a “el Patrón” del Río en La granja VIP?

El comentario de Alfredo Adame no fue casual. En mayo de 2020, Alberto del Río nombre real de “el Patrón” fue arrestado en Texas tras ser acusado de presunta violencia doméstica, agresión sexual y secuestro agravado contra su entonces pareja, la modelo Reyna Quintero.

Sin embargo, en 2021, su expareja retiró los cargos, aclarando que no hubo secuestro ni agresión sexual, sino un caso de violencia doméstica que no llegó a los tribunales. Las autoridades desestimaron la denuncia y el exluchador fue exonerado de todos los cargos.

Al ser declarado inocente, “el Patrón” ofreció declaraciones a la prensa: “Fueron acusaciones falsas y sin fundamentos. Gracias a las leyes de Texas que investigaron todo esto minuciosamente. Nunca secuestré ni agredí a nadie sexualmente. Fueron acusaciones falsas y el mismo buró que investigó intervino teléfonos y al final determinó mi inocencia”.

A pesar de haber sido absuelto, el tema sigue siendo delicado y su mención por parte de Adame en plena grabación encendió aún más los ánimos entre ambos.