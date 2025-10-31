¿Alfredo Adame salió con un hombre? La vez que se sinceró sobre su “enamorado” regiomontano

Alfredo Adame ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas por su participación en ‘La granja VIP’. Además de las opiniones divididas sobre su comportamiento en el reality, han empezado a resurgir algunos temas de su pasado como la vez que habló sobre su “enamorado” regiomontano.

Este asunto sorprendió a muchos, pues uno de los hijos de Alfredo Adame llegó a comentar en su momento que el actor, presuntamente, lo rechazó cuando le confesó que tenía preferencias por personas de su mismo género, por lo que muchos lo han tachado de “homofóbico”.

Ahora que se viraliza su confesión sobre su “enamorado”, muchos no han dudado en cuestionarse qué pasó entre ellos y si realmente Alfredo tuvo una relación con otro hombre.

Alfredo Adame y Alberto del Río ‘el Patrón’ / Captura de pantalla

¿Alfredo Adame tuvo un novio regiomontano?

Durante la más reciente transmisión de su canal de YouTube, el periodista Michelle Rubalcava compartió un audio de una entrevista antigua, en la que Alfredo Adame contaba que un hombre regiomontano se le declaró.

En la grabación, se puede escuchar al actor decir que, en ese momento, invitó a salir a este sujeto para “conocerse mejor”.

“Tuve, en Monterrey, un enamorado. Cuando iba con las obras de teatro, me hablaba y (me decía): ‘Es que yo te quiero, que no sé que’. Un día le dije: ´Bueno, ¿por qué no vamos a conocernos?’ Él (me respondía): ‘No, es que me da pena’. Digo, al final de cuentas, cada quien su rollo. No tiene nada de malo, te puedo hacer la propuesta indecorosa”, relató.

El histrión mencionó que, en algún punto, lo volvió a invitar a tomar algo para conocerse, pero le aclaró que él “no tiraba para ese lado”, dando a entender que no era gay,

Alfredo Adame “Yo no lo tomo a mal, cada quien hace su luchita. No, miedo no. Un día le dije: ‘Oye, si quieres venir a tomarte un café aquí en el hotel, este, a la cafetería del hotel, nos tomamos un café y nos conocemos. De entrada te digo que yo, a la carne de burro, no le hago”

Si bien Adame dejó ver que no hubo un romance con esta persona, tampoco terminó su anécdota, por lo que muchos han llegado a dudar de su versión y creen que sí pudo haber pasado algo más entre Adame y su fan.

¿Alfredo Adame ha salido con hombres?

A Alfredo Adame nunca se le ha conocido de forma pública que haya tenido un romance con un hombre. Sus relaciones siempre han sido con mujeres e incluso ha sido tachado de ser “homofóbico”.

En diversas ocasiones, el actor ha dicho que respeta las preferencias de cada persona. Incluso, ha asistido a marchas LGBT+ y hasta se ha besado con otros hombres en realities. El ejemplo más reciente fue el beso que le dio a César Doroteo ‘Teo’ en La granja VIP.

“Quieren que sea homófobo, órale, quiere que sea peleonero, lo voy a ser. Yo no reconozco sexos, géneros, preferencias sexuales, credos, religiones, colores de piel. Solo reconozco seres humanos, personas. Seas homosexual, lesbiana, negro, blanco o lo que sea, yo te voy a respetar”, dijo,

También sostiene que jamás rechazó a su hijo por su orientación y que el distanciamiento que tienen se debe a que él es un “malagradecido”.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Quién es la novia actual de Alfredo Adame?

Hace algunos meses, Alfredo Adame reveló que había iniciado una relación con Marcela Iglesias, mejor conocida en redes sociales como ‘la Barbie humana’. En aquel entonces, confesó que llevaba tiempo practicando el poliamor.

Esto quiere decir que Alfredo puede tener muchas parejas y no es visto como una infidelidad. El actor se ha dicho muy feliz con la creadora de contenido, quien no tiene problema con su estilo de vida.

“Conocí a Marcela en un contexto inesperado. Ella me explicó que su matrimonio era poliamoroso, y fue ahí cuando entendí que existían otros modelos relacionales que también pueden ser válidos”

