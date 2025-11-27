La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, miércoles 26 de noviembre? ¡Nuevas alianzas ejercen!

¡La tensión está al rojo vivo en La granja VIP! Este miércoles de Asamblea, las estrategias se tambalean y los “tibios” no logran lo que esperaban. Dos nombres ya están en la placa y las alianzas se reacomodan para sobrevivir. ¿Quiénes son los nominados y qué se juega en la granja más polémica de la televisión?

Mira: La granja VIP: Acusan a Fabiola Campomanes de agresión a la Bea, su equipo responde con fuerte comunicado

La granja VIP / Captura de pantalla / Canva

¿Quiénes son los nominados se la séptima semana en La Granja VIP?

Este séptima semana en La granja VIP volvió a encender la competencia, el reality que ha mantenido a los fans pegados a la pantalla. Como cada semana, al llegar el miércoles ya hay dos participantes nominados.

Los nominados confirmados hasta ahora son:

Fabiola Campomanes , quien quedó en la placa desde el lunes.

, quien quedó en la placa desde el lunes. Kim Shantal, que perdió la prueba y se sumó el martes.

Aunque estos nombres ya están sobre la mesa, todo puede cambiar con la dinámica de salvación que se juega el jueves y la famosa traición, donde un participante baja de la placa y otro entra. ¡Nada está escrito!

Mira: ¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 25 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

¿Qué alianzas están dominando la estrategia en La granja VIP?

Las alianzas han sido clave desde la primera semana. El famoso team Muro, integrado por Alfredo Adame y Eleazar Gómez, parecía sólido, pero a estas alturas hay más grupos moviendo las piezas.

Los Tibios (o “El Cacareo”): Kike Mayagoitia (ya eliminado), La Bea, Kim Shantal, El Patrón y César Doroteo.

(o “El Cacareo”): Kike Mayagoitia (ya eliminado), La Bea, Kim Shantal, El Patrón y César Doroteo. La Alianza: Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lis Vega.

Aunque no se declaran equipos oficialmente, las conversaciones y estrategias son evidentes. Cada grupo busca que sus rivales terminen fuera de la competencia. ¡El juego está más intenso que nunca!

Te puede interesar: Novio de Kim Shantal ¿arde en celos y la bota por el shippeo con Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Quién ganó el ‘Huevo de Oro’ el 26 de noviembre en La granja VIP?

Como se sabe, el ‘Huevo de oro’ es algo fundamental durante los miércoles de ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’. Esto se debe a que, en su interior, contiene un papel que podría cambiar el rumbo de las nominaciones.

Esta semana, se tuvieron que dividir en equipos de cuatro. Debido a que son 9 participantes, uno quedó fuera de la dinámica. Así quedaron los grupos:

Primer grupo (Naranja):

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’



Segundo equipo (Verde):

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Alfredo Adame



Sergio Mayer Mori quedó fuera de la competencia tras no ser seleccionado, mientras los equipos se enfrentaron a un reto lleno de tensión y estrategia. En esta ocasión, ambos grupos tuvieron que superar tres estaciones para avanzar.

Equipo de Bea gana el huevo de oro

PRUEBA DEL HUEVO DE ORO

En la primera prueba, el equipo debía extraer seis cubos de un contenedor repleto de maíz y formar una torre estable. Después, esa torre debía ser transportada cuidadosamente hasta una base, donde el reto se complicaba: colocar un aro dentro de ella sin que se derrumbara.

El desafío continuó con la búsqueda de tres aros en total, manteniendo la torre intacta. Finalmente, uno de los granjeros debía lanzar un aro a un bote lechero y, al lograrlo, tocar la campana para sellar la victoria.

Tras una competencia reñida, el equipo naranja se llevó el codiciado ‘Huevo de Oro’, consolidando su liderazgo en La Granja VIP.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero favorito, el proceso es sencillo. Solo necesitas la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible en tu tienda de apps. Dentro de la app, busca el ícono de La granja VIP, entra al apartado y ve a la sección “votar”.

Puedes emitir hasta 10 votos diarios, ya sea todos para el mismo participante o repartidos entre varios. ¡Tu apoyo puede cambiar el rumbo del reality!

¿Cómo votar en La granja VIP? / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de hoy, 26 de noviembre en La granja VIP?

Hoy 26 de noviembre en la gala de nominación se dará a conocer quienes se unen a Kim Shantal y Fabiola Campomanes en la placa de nominados.

La batalla comenzará a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+, en la que también se puede ver el famoso 24/7.