De YouTube a La granja VIP 2025: ¿Quién es César Doroteo, de Pepe y Teo, el primer nominado del reality show?

Conocido por su carisma y su estilo directo en redes sociales, César Doroteo, integrante del pódcast Pepe y Teo, se convirtió en granjero de La granja VIP 2025. Con una base sólida de seguidores que lo respaldan por su autenticidad, el influencer sorprendió al público durante el primer día del reality show de TV Azteca.

Su paso por el programa ya está dando de qué hablar, pues su personalidad intensa y su forma de enfrentar los retos lo han colocado en el centro de la conversación tanto dentro como fuera de la granja.

Teo, reconocido por su trabajo en Pepe y Teo, sorprende al público al ser el primer nominado en La granja VIP 2025. / Foto: IG/cesardoroteo

¿Quién es el primer nominado de La granja VIP?

La tensión en La granja VIP 2025 sigue en aumento y esta vez fue Manola Díez quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana. ¡Decidió quién es el primer nominado de La granja VIP.

Durante la cadena de salvación, la actriz fue la última en ser mencionada, lo que la puso en una posición decisiva: debía elegir entre sus compañeros y salvar a uno de ellos. Su elección sorprendió a varios, pues decidió rescatar a La Bea, dejando fuera a César Doroteo, quien terminó nominado de manera directa.

Como parte del castigo semanal, Alfredo Adame, La Bea, Manola Díez y Teo deberán pasar las noches en el granero, una experiencia que promete poner a prueba su resistencia y convivencia. Entre las bajas temperaturas, el cansancio y los roces inevitables, los próximos días podrían ser decisivos para definir quién tiene el temple necesario para mantenerse en competencia.

¿Cómo votar para salvar a Teo en La granja VIP 2025?

Si tienes a tu granjero o granjera favorito, es momento de demostrar tu apoyo y ayudarlo a mantenerse dentro del reality.

Votar es muy sencillo y puedes hacerlo todos los días a través de dos opciones oficiales: el sitio web y la app de TV Azteca. ¡Tu voto puede marcar la diferencia en esta batalla por la supervivencia en la granja!

Así puedes votar por tu participante favorito:

Desde el sitio web:

Ingresa a lagranjavip.tv/vota

Busca a tu granjero o granjera favorito



Puedes emitir hasta 10 votos diarios por la misma persona o repartirlos entre varios concursantes.

Desde la app de TV Azteca:

Escanea el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión

Descarga e instala la app de TV Azteca

Entra al apartado de La granja VIP

Usa tus 10 votos diarios para apoyar a quien quieras mantener dentro del reality show.

Recuerda: puedes votar todos los días y cada clic cuenta para decidir quién continúa en la competencia.

Conoce la historia de Teo, el creador de contenido que pasó del humor y la amistad con Pepe a la tensión de La granja VIP 2025. / Foto: IG/cesardoroteo

¿Cómo fue la presentación de Teo en La granja VIP 2025?

César Doroteo hizo una entrada triunfal en La granja VIP 2025, a la que también entró Fabiola Campomanes, demostrando desde el primer momento que no piensa pasar desapercibido. El influencer llegó a las instalaciones del reality a bordo de un tractor, robándose las miradas y dejando claro que su participación será tan extravagante como su personalidad. Su llegada, acompañada de risas y sorpresa entre sus compañeros, marcó el tono de lo que promete ser una de las presencias más polémicas y comentadas de la temporada.

Con su característico humor y seguridad, Doroteo lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “César Doroteo es mi siguiente nivel, mi ser supremo, y no sé si La granja esté preparada para esta potra”. Con esas palabras, el creador de contenido dejó ver que no tiene miedo de mostrarse tal cual es y que su paso por el programa estará lleno de actitud, autenticidad y momentos memorables.

¿Quién es César Doroteo, ‘Teo’?

César Doroteo, el participante de La granja VIP 2025, es mejor conocido como Teo, nació el 21 de abril de 1989 en la Ciudad de México. Es una de las figuras más queridas y representativas de la comunidad LGBT+ en el entretenimiento digital. Su carisma, sentido del humor y autenticidad lo convirtieron en un referente de visibilidad y orgullo.

Junto a su inseparable amigo Ricardo Peralta, conocido como Pepe, dio vida al exitoso canal de YouTube Pepe y Teo, el primero en México enfocado en temas LGBT+, donde ambos formaron una comunidad sólida basada en la empatía, la diversidad y la diversión.

Antes de la fama, Teo ya mostraba su interés por crear espacios seguros y de conversación para quienes no siempre se sentían representados en los medios tradicionales. Con el paso del tiempo, su canal se transformó en una plataforma pionera que combina entretenimiento, reflexión y activismo.

Además de su faceta como creador de contenido, Teo ha incursionado en la escritura con varios libros disponibles en Amazon, donde comparte su visión de la vida, el amor y la autoaceptación.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad, Teo se ganó un lugar especial en el corazón del público y continúa demostrando que ser fiel a uno mismo es su mejor carta de presentación.

La granja VIP 2025: ¿Quiénes son los participantes?

La granja VIP 2025 ha reunido a un elenco tan variado como explosivo. Los participantes de La granja VIP 2025 son:



Alfredo Adame — actor y exconductor de televisión (67 años)

Luis “Jawy” Méndez — conductor y chico reality (37 años)

Kimberly Shantal — influencer y chica reality (31 años)

Sandra Itzel — actriz, cantante y bailarina (31 años)

Alberto Del Río — luchador profesional y empresario (48 años)

César Doroteo — creador de contenido (36 años)

Manola Díez — actriz (51 años)

Kike Mayagoitía — conductor y administrador en ingeniería mecánica (39 años)

Carolina Ross — cantante (30 años)

Lis Vega — actriz, vedette y bailarina (47 años)

Omar Maldonado-Hinojosa “Omahi” — tiktoker (30 años)

Eleazar Gómez — actor y cantante (39 años)

Sergio Mayer Mori — actor y cantautor (27 años)

Tania González “La Bea” — comediante (32 años)

Fabiola Campomanes — actriz y empresaria (53 años)

Lola Cortés — cantante y actriz (55 años).

