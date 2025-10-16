Sergio Mayer Mori revela polémicos detalles de su relación y ruptura con Natália Subtil en La granja VIP

Sergio Mayer Mori, participante de La granja VIP 2025, rompió el silencio y habló sobre los detalles de su ruptura con Natália Subtil, la madre de su hija, despertando curiosidad entre sus seguidores, quienes pudieron conocer un lado más directo y personal del joven actor

El cantante, modelo y actor compartió cómo se vivió la separación y cómo ha sido la dinámica entre ellos tras el fin de su relación, dando su versión de los hechos y aclarando algunos rumores que circularon su vida personal.

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori tuvieron una relación muy polémica. / Foto: IG/nataliasubtil

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Natália Subtil?

Sergio Mayer Mori decidió romper el silencio y hablar con total honestidad sobre su relación pasada con Natália Subtil, la madre de su hija Mila. En una plática en La granja VIP 2025 con sus compañeros, el actor recordó cómo fue el momento en que se enteró del embarazo y cómo, pese a su juventud, asumió su responsabilidad desde el primer día.

“Al mes salió el tema, me dijo: ‘La neta estoy muy feliz por esto, a lo mejor luego tenemos otro’, y le dije: ‘Nat, perdón, no te equivoques. La vamos a tener, voy a estar ahí, pero no vamos a estar juntos’”, contó Mayer Mori, quien en ese entonces aún era menor de edad. Sin embargo, el joven actor relató que tras esa conversación, Subtil decidió abandonar la casa y acudir a una revista, generando una gran presión mediática sobre él.

El hijo de Sergio Mayer también abordó cómo, con el paso del tiempo, ha aprendido a mantener una relación más madura con la madre de su hija, pese a las diferencias que arrastran desde hace años. “Lo último que quiero es que se chin... a Natália, independientemente de cualquier cosa que haya hecho, está mi hija para mí. Se lo digo a la cámara: gracias, Natália, porque te has rifado. Mi hija es una súper niña, viva y cab..., bien educada, eso se lo debo todo a Natália”, declaró.

Sergio Mayer Mori recordó cómo fue su relación con Natália Subtil. / Foto: IG/smayermori

¿Cómo es la relación de Sergio Mayer Mori con su hija con Natália Subtil?

Sergio Mayer Mori también reveló que, aunque no conviven diariamente, mantiene un espacio en su casa para su hija, siempre esperándola con cariño. “Tiene su cuartito en mi depa, tengo mi cuarto y cuartito para ella. Tengo globos arriba que dicen ‘Bienvenida’ esperando. Si no es mañana, si es en otros 10 años, que tenga 17 o 16, va a tener un espacio en mi casa”, compartió, dejando claro que su amor de padre no depende del tiempo ni de las circunstancias.

El actor lamentó que, durante una década, se hayan difundido versiones negativas sobre su persona. “Yo en mi vida he dicho nada de ‘Es que Natália’, y viceversa sí. Hay 10 años de revistas y entrevistas de versiones, y mi hija va a poder accesar a todo eso y va a ver cómo su mamá se ha cag... en su papá durante 10 años y eso no está chido”, dijo sin rodeos.

Aun así, reconoció que en los últimos años ha habido avances y momentos positivos. “Antier mi hija me vino a dejar y eso es gracias a Natália, yo le agradezco esas cosas, pero por otro lado también es su deber. Mientras más crece mi hija, le dice: ‘Oye, quiero ver a mi jefe o marcar a mi papá’, y ya me marca ella. Cuando tenía dos años, eso era imposible. Yo estoy tranquilo de que mi hija está bien, pero yo la quiero ver más”, mencionó Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori habló en La granja VIP 2025 de su relación con Natália Subtil, / Foto: IG/nataliasubtil

¿Quién es Sergio Mayer Mori, participante de La granja VIP 2025?

Sergio Mayer Mori es un joven talento multifacético que logró destacar en distintas áreas del entretenimiento. Nacido el 7 de febrero de 1998, es hijo de la actriz Bárbara Mori y de Sergio Mayer lo que lo colocó desde temprana edad bajo los reflectores del público. A lo largo de su carrera, exploró el modelaje, la actuación y la música, consolidándose como una figura versátil y llamativa en la industria del espectáculo.

Como modelo, trabajó con marcas de renombre internacional como Calvin Klein, mostrando no solo su atractivo físico, sino también su capacidad de conectar con audiencias globales. En redes sociales, Sergio Mayer Mori es toda una sensación, con más de 850 mil seguidores en Instagram, donde comparte tanto su vida profesional como personal, consolidando una imagen cercana y auténtica ante sus fans.

En el terreno personal, Sergio es padre de una hija, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil. En la actuación, ha dejado huella con su participación en la serie Rebelde en 2022.

