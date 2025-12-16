Exintegrante de ‘La granja VIP’ podría entrar a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’; esto se sabe

En medio de las expectativas generadas por la gran final de ‘La granja VIP’, se da a conocer que una exparticipante del reality podría formar parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, la cual está programada para estrenarse para 2026, ¿de quién se trata?

La Granja VIP logo / Redes sociales

Lee: ¿Manola Díez en crisis? La actriz pide trabajo en medio de su video viral en el que preocupó por su salud

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la sexta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Tan solo se confirmó que se lanzará el próximo 2026; algunos especulan que podría ser a principios de año.

Asimismo, el periodista Javier Ceriani dio algunos nombres de los famosos que estarían en negociaciones para entrar al show. Estos fueron parte de los revelados:

Laura Flores

Romina Marcos

Imelda Garza Tuñón

María Raquenel

Yina Calderón

Cabe destacar que Calderón, quien participó en la versión de Colombia del programa, ya había dado a conocer que entraría a una “Casa de los famosos” en 2026, siendo esa la razón por la que rechazó otro proyecto.

La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

No te pierdas: El enojo de Manola Díez tiene historia: su hijo Max López Díez y el dolor que marcó su vida

¿Qué exintegrante de ‘La granja VIP’ podría estar en ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Se trata de Manola Díez, quien fue la quinta eliminada de ‘La granja VIP’. Aunque no hay ningún tipo de anuncio oficial, la conductora expresó sus ganas de estar en ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ y hasta le hizo una petición al público.

La famosa pidió a los fans que fueran a las redes sociales y exigieran que la tomaran en cuenta para la próxima temporada del concurso.

“Arroben a Endemol Shine, a Telemundo Realities, de que Manola adentro, en febrero, acuérdense que es el de Telemundo y me gustaría hacer otro reality, que realmente me quedé con las ganas de seguir en ‘La granja VIP’ y, si no fue así, hacer otro reality”, manifestó.

Manola afirmó que su deseo ahora es seguir participando en realities y muchos creen que podría ser un gran elemento para el show de Telemundo. Hasta ahora no hay nada confirmado.

#LaGranjaVIP

Jajaja Manola pidiendo que la arroben en Telemundo para meterla en el reality, no le quedo claro que está loca y no es buena para eso?

Y por otro lado; la gente que tanto se queja de los que BOTamos por Teo, hacen lo mismo. #TeoSeQueda#TeoNoSeVa#TeoALaFinal pic.twitter.com/m4SpGJaZCV — Lezlie Linarez (@BotReality3) December 14, 2025

¿Quién es Manola Díez, exintegrante de ‘La granja VIP’?

Manola Fernández Díez de Pinos, mejor conocida como Manola Díez, es una conductora y actriz regiomontana.

Nació el 28 de junio de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años.

Abandonó la carrera de arquitectura para comenzar una carrera artística.

Su primer papel fue en el melodrama de ‘Pueblo chico, infierno grande’.

También se le vio en novelas como: ‘Preciosa’, ‘Tres mujeres’ y ‘Clase 406’.

Llegó a formar parte de Otro Rollo.

En los últimos años, ha estado en diversos realities, siendo el más reciente ‘La granja VIP’.

Tiene un hijo, quien quedó ciego de un ojo por un accidente. Este hecho marcó profundamente a Manola.

Se casó en junio de 2025 con el abogado Alejandro Gamboa.

Mira: ¡Manola Diez se casa por segunda vez a los 51 años! La actriz comparte emotivas fotos