La granja 2025: ¿Quién es el primer finalista? ¡Los granjeros se disputan en duelo, HOY 16 de diciembre!

La tensión en La granja VIP 2025 llegó a su punto más alto. El reality entra oficialmente en su última semana, una etapa donde ya no hay espacio para estrategias tibias ni alianzas a medias. Con solo seis granjeros en competencia, cada movimiento, cada voto del público y cada duelo puede cambiar por completo el rumbo del juego.

Esta semana no solo marca el cierre de la primera temporada, también pone sobre la mesa una pregunta que tiene a los fans al borde del sillón: ¿quién será el primer finalista de La granja VIP 2025 ? La respuesta comienza a definirse esta misma noche en una gala que promete drama, sorpresas y un duelo que podría dejar fuera a uno de los favoritos.

Mira: ¿Kristal Silva será sustituida como conductora de la segunda temporada de ‘La granja VIP’? Esto reportan

La granja VIP / TV Azteca, redes sociales y canva

¿Quién fue el último eliminado de La granja VIP 2025 y por qué cambió el rumbo del reality?

La más reciente eliminación de La granja VIP 2025 dejó huella. Durante la gala del domingo 14 de diciembre, Sergio Mayer Mori se convirtió en el último eliminado del reality, despidiéndose justo cuando la competencia entraba en su fase más crítica.

Su salida no pasó desapercibida, ya que era uno de los perfiles más comentados de la temporada, tanto por su desempeño como por las opiniones divididas que generaba entre el público. Antes de abandonar la granja, el actor y cantante se despidió con un mensaje que fue transmitido en vivo y que marcó uno de los momentos más emotivos de la noche:

Sergio Mayer Mori “Se logró, se llegó muy lejos, eso me emociona mucho. Buenas noches a todos, muchas gracias por todos y por pensar que jugué bien me siento tranquilo, orgulloso de participar en la punta de lanza de un proyecto increíble”.

Con su eliminación, el reality quedó reducido a seis participantes que ahora enfrentan la semana más dura del juego, donde el margen de error es prácticamente nulo y el respaldo del público se vuelve más decisivo que nunca.

Mira: ¿Por eso ‘odia’ a Eleazar Gómez? Así fue la relación entre Kim Shantal y el cuñado del actor, Ian García

Sergio Mayer Mori último eliminado / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros que siguen en competencia en La granja VIP 2025?

Tras la salida de Sergio Mayer Mori, La granja VIP 2025 5 entra a su última semana con solo seis granjeros que han logrado sobrevivir a duelos, nominaciones, conflictos internos y polémicas que marcaron la temporada.

Los participantes que continúan en la competencia son:



Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río ‘El Patrón’

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

La Bea

Mira: Productora de La casa de los famosos México lanza dardo y habla sin filtros de La granja VIP: ¿ve el reality?

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Cómo será la última semana de La granja VIP 2025 y por qué es la más intensa?

La producción de La granja VIP 2025 diseñó una última semana sin tregua, pensada para eliminar cualquier zona de confort y llevar a los granjeros al límite físico y emocional. A partir de ahora, prácticamente todos los días hay decisiones que impactan directamente en la final.

Lunes 15 de diciembre: Se lleva a cabo la asamblea de “todos contra todos”, de donde salen dos granjeros nominados , considerados los más vulnerables.

Se lleva a cabo la asamblea de “todos contra todos”, de donde salen , considerados los más vulnerables. Martes 16 de diciembre: El público vota por sus favoritos. Las dos celebridades con mayor apoyo se enfrentan en un duelo , y el ganador se convierte en el primer finalista de La granja VIP 2025 , mientras que el perdedor queda como tercer nominado .

El público vota por sus favoritos. , y el ganador se convierte en el , mientras que el perdedor queda como . Miércoles 17 de diciembre: Dos participantes compiten por el título de segundo finalista . El perdedor se suma a los nominados como el cuarto en riesgo .

Dos participantes compiten por el título de . El perdedor se suma a los nominados como el . Jueves 18 de diciembre: Los cuatro nominados luchan por su permanencia. Uno se salva y se convierte en tercer finalista , mientras que los otros tres quedan en peligro de eliminación.

Los cuatro nominados luchan por su permanencia. Uno se salva y se convierte en , mientras que los otros tres quedan en peligro de eliminación. Viernes 19 de diciembre: Se vive la última eliminación , donde uno de los nominados abandona definitivamente la granja.

Se vive la , donde uno de los nominados abandona definitivamente la granja. Domingo 21 de diciembre: Se revelan los lugares finales y el nombre del ganador absoluto de La granja VIP 2025 .



Esta es la lista filtrada completa de participantes de La granja VIP / Especial

¿Quién podría convertirse hoy en el primer finalista de La granja VIP 2025 ?

La noche de este martes 16 de diciembre es clave. Tal como se estableció en la dinámica de la semana, el público vota por sus favoritos y las dos celebridades con más apoyo se enfrentan en un duelo directo. El ganador asegura su lugar como primer finalista de La granja VIP 2025 2025, mientras que el perdedor queda automáticamente como tercer nominado, en una posición sumamente vulnerable.

Por ahora Tras una asamblea polémica y llena de giros inesperados, Alberto del Río ‘El Patrón’ y Eleazar Gómez quedaron nominados, lo que los coloca en el centro de la conversación y bajo la lupa del público en esta recta final.

¿El patrón y Eleazar Gómez serán sancionados en La granja VIP? Anuncian castigo / Redes sociales

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP 2025 y dónde ver el reality en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que promete sorpresas, emociones intensas y un cierre a la altura de la primera temporada.

El reality podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido del programa las 24 horas.

Esta noche, el destino de la competencia comienza a definirse. El primer finalista está a punto de revelarse y, con él, se reescribe el camino hacia el triunfo absoluto en La granja VIP 2025.