Esposa del ‘Patrón’ reacciona a la pelea del luchador y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’, ¿pide su salida?

Mucho se vivió durante la más reciente gala de eliminación de ‘La granja VIP’. Uno de los hechos más comentados fue la pelea que se suscitó entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y Eleazar Gómez, durante el fin de semana. Debido a que, aparentemente, el luchador tocó al actor, los cual lo llevó a ser nominado directamente.

Este hecho causó mucha polémica, tanto dentro como fuera del reality. Incluso hubo reacción de Carmen Rodríguez, esposa de Alberto del Río. Esto fue lo que dijo.

¿Por qué Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘el Patrón’ se pelearon en ‘La granja VIP’?

Todo se suscitó durante la tarde del pasado domingo 7 de diciembre. Los granjeros estaban comiendo de forma tranquila cuando Alberto del Río ‘el Patrón’ se dijo harto de que Eleazar Gómez no se callara. El luchador hasta se burló de su popular frase “vamos a hacerlo”.

Y es que el luchador considera que el actor hace “mal las cosas” dentro del reality, algo que hizo enfurecer a este último y desató una intensa pelea.

“Estoy hasta la madre de ti. Vamos a hacerlo, pero bien mal, porque todo lo hago de la chin…: no sé serruchar, martillar ni limpiar, pero le hago como si supiera”, expresó.

En algún punto, Alberto y Eleazar quedaron frente a frente. Entre insultos, Del Río le dijo a Gómez que no se hiciera “pipí”. Por su parte, este último le pidió que no lo tocara.

Aunque afortunadamente la pelea no pasó a mayores, los usuarios mostraron pruebas de que, presuntamente, Alberto tocó las partes íntimas de Eleazar mientras estaban encarados, por lo que exigieron expulsión inmediata. Durante la gala de eliminación, el conductor dio a conocer que el peleador sería sancionado y estaría nominado automáticamente esta semana.

¿Qué dijo la esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ tras pelea del luchador y Eleazar Gómez?

Tras el conflicto, Carmen Rodríguez, esposa de ‘el Patrón’, usó sus redes sociales para burlarse de todos aquellos que le tiran “hate” a su marido. Si bien no dijo un comentario de forma directa, aseguró que los detractores solo hacen más popular al luchador.

“Y mientras los haters nos mueven las redes gratis, nosotros seguimos trabajando” Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’

Cabe destacar que el comentario lo hizo poco antes de que se anunciara la sanción, justo cuando se abrieron las votaciones para escoger quién pelearía por ser capataz de esta semana. Hasta el momento, ya no ha hecho más comentarios y solo ha usado sus plataformas para mostrar apoyo a su pareja.

Aunado a esto, también se han viralizado unos presuntos comentarios que la mujer habría hecho en los grupos de apoyo de Alberto. En las capturas, se puede leer cómo, presuntamente, minimiza el asunto e insulta a Eleazar. También promete que se va a movilizar para que Tefi Valenzuela, la ex que denunció a Gómez por agresión, asista al show y le ponga un “alto”. Sin embargo, se desconoce la veracidad de estas capturas de pantalla que circulan en redes sociales.

¿Quién es la esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es la actual pareja de Alberto del Río ‘el Patrón’. Aunque no está claro si están casados, se ha reportado que son esposos. La mujer no pertenece al medio de espectáculo, por lo que no hay mucha información sobre ella.

Por lo que ella misma ha puesto en sus redes sociales, es una ciclista originaria de San Luis Potosí. Ha participado en varias competencias nacionales como el Gran Premio Potosí 2024, GFNY MTY 2023 y GFNY Zapopan 2022.

Su relación con el luchador se dio a conocer en 2024, cuando comenzaron a publicar fotos juntos en redes sociales. En diversas entrevistas, han comentado que fueron novios de juventud que se volvieron a reencontrar por un amigo en común.

