¿Qué pasará con Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP tras golpe polémico? Anuncian temible sanción

La tensión estalló en “La granja VIP” después de que una discusión entre Eleazar Gómez y “el Patrón” durante la comida escalara rápidamente.

El luchador, molesto, aseguró estar harto del actor y, en medio del intercambio, se acercó de manera intimidante hasta presuntamente tocar la parte íntima de Eleazar, un acto que desató indignación inmediata entre los espectadores.

Las redes se llenaron de reclamos pidiendo la expulsión del luchador, mientras el mánager de Eleazar, David Corona, publicó un comunicado oficial exigiendo a la producción que tome medidas ante lo que calificó como una falta de respeto grave.

Minutos después, la producción reunió a los participantes. El conductor lanzó un mensaje contundente:

“Granjeros, buenas noches. Tengo que informarles que habrá consecuencias serias y fuertes. Hemos revisado segundo a segundo el video de lo que ocurrió. Patrón y Eleazar no pueden decir nada hasta que sea el momento de afrontar las consecuencias”.

Mira: El Patrón rompe en llanto en La granja VIP tras inesperada videollamada con sus hijos ¿Pidió su salida?

El Patrón lanza amenaza contra Eleazar Gómez después de la asamblea de nominación / Especial

¿Cómo ocurrió la pelea entre Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP?

La tensión comenzó durante la hora de comida, cuando “el Patrón” se molestó porque Eleazar Gómez no dejaba de hablar. Ese detalle detonó una serie de comentarios que rápidamente derivaron en un enfrentamiento verbal que casi llegó a los golpes.

El Patrón empezó a cuestionar el rendimiento de Eleazar en las labores de La granja VIP y se burló de su conocida frase “Vamos a hacerlo”, asegurando que, pese a repetirla, no realizaba bien sus tareas.

El intercambio subió de tono con frases cada vez más agresivas.La discusión se intensificó cuando el Patrón se acercó de forma desafiante, insinuando que Eleazar le tenía miedo, y lo encaró a pocos centímetros.

Eleazar reaccionó con firmeza: “No te tengo miedo”, advirtiéndole que no lo tocara. En las imágenes se observa que el Patrón presuntamente habría tocado la zona íntima del actor, lo que provocó que Eleazar diera un paso atrás y reclamara con indignación: “No me toques, cab…, eso es una falta de respeto.”

Checa: ¿Sergio Mayer Mori se fuma su churro en La granja VIP? Manola Diez lo aclara

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

¿Qué dijo el mánager de Eleazar Gómez el presunto tocamiento de el Patrón en La granja VIP?

La polémica dentro de “La granja VIP” alcanzó un nuevo nivel luego de que el equipo de Eleazar Gómez encabezados por su representante David Corona difundiera un comunicado oficial en el que exige la expulsión inmediata del luchador profesional Alberto del Río, también conocido como ‘el Patrón’.

El comunicado difundido en las redes de Eleazar Gómez acusa a Alberto del Río de haber usado fuerza física fuera de un entorno regulado y, además, de haber cometido un presunto acto de acoso sexual contra el actor. El equipo de Gómez recalca que estas acciones no solo violan la responsabilidad profesional del exluchador, sino que también constituyen conductas tipificadas y sancionadas por la ley, por lo que deben ser tratadas con total seriedad.

“El acoso sexual es una conducta tipificada y sancionada por la ley. Ningún participante, producción o empresa puede tolerar, minimizar o encubrir actos que vulneren la dignidad, integridad emocional o libertad sexual de otra persona. Mucho menos cuando provienen de alguien cuya profesión le impone un estándar superior de autocontrol y conducta ética” Equipo de Eleazar Gómez

Asimismo, sostienen que la producción tiene una “obligación legal y moral” de tomar medidas inmediatas que garanticen que el programa sea un lugar seguro para todos los involucrados.“Exigimos transparencia total, la investigación inmediata de los hechos y la expulsión definitiva del luchador Alberto del Río de ‘La granja’”.

Checa: Mánager de Eleazar Gómez arremete contra Linet Puente tras decir que el actor odia a Teo por su orientación

Equipo de Eleazar Gómez pide expulsión de ‘el Patrón’ en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué sanción tuvo Elezar Gómez y para el Patrón tras su enfrentamiento?

El conductor de “La granja VIP” informó que la producción decidió intervenir tras el polémico pleito entre Eleazar Gómez y el Patrón.

Reveló que revisaron los videos detalladamente y que, tras analizar lo ocurrido, determinaron que sí habrá consecuencias para ambos participantes. La decisión final será anunciada durante la gala, donde también se les permitirá ofrecer su réplica.

El conductor de “La granja VIP” reveló que tras el enfrentamiento y de acuerdo al manual del granjero. El patrón rompió las reglas al tener un contacto físico: “Te recuerdo querido patrón que está totalmente prohibido, por lo cual serás el primer nominado de la semana”

El patrón respondió ante su nominación:"Acepto el castigo. En la discusión con Eleazar lo tomo como lo manda el manual; solo espero que tampoco se pase por alto que él no respetaba mi espacio personal ni dejaba de amedrentarme. Espero que no se condone más el bullying que ha hecho Eleazar Gómez, porque he tenido que soportarlo. Ojalá también mostraran cuando yo me alejé de él y él seguía provocándome.”

Kim reaccionó: “Entonces ya denle el premio entonces y nos vamos porque sí tenemos que aguantarlo”. El conductor le insistió que tenía que continuar y que no era su caso, además recalcó que en esta pelea ‘el Patrón’ rompió las reglas al tocar a Eleazar durante su pelea.

Mira: Eleazar Gómez explota vs Sergio Mayer Mori en La granja VIP México “No haces nada en todo el día”