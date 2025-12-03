El Patrón rompe en llanto en La granja VIP tras inesperada videollamada con sus hijos ¿Pidió su salida?

Después de ocho semanas de encierro en La granja VIP, Alberto del Río, mejor conocido como “el Patrón”, vivió un momento de gran emotividad al tener un reencuentro virtual con sus hijos. La producción del reality permitió que el luchador mexicano pudiera hablar con sus hijos. Durante el programa, los espectadores fueron testigos de cómo la emoción se apoderó del capataz principal.

Alberto ‘el patrón’ del Río / redes sociales

¿Qué pasó durante la videollamada de Alberto del Río con sus hijos en La granja VIP?

La videollamada fue anunciada como una sorpresa especial para Alberto el Patrón mientras participaba en una dinámica dentro de La granja VIP. La producción lo invitó al área de entrevistas y, antes de entrar, el Patrón mostraba signos de nerviosismo y emoción, con lágrimas visibles.

Al aparecer frente a las imágenes de sus hijos, no pudo contenerse. “¡Ay, hijos míos, mis bebés, cómo están! Los extraño mucho”, expresó entre sollozos. Sus hijos, por su parte, aprovecharon el momento para enviarle mensajes de cariño y aliento. ¡Le pidieron que ganara el reality!

El breve enlace evidenció no solo la cercanía emocional entre padre e hijos, sino también el apoyo constante de la familia desde casa, un aspecto que, según Del Río, es fundamental para su motivación dentro del reality.

¿Cómo reaccionó Alberto del Río después del encuentro hablar con sus hijos en la llamada de La granja VIP?

Tras la videollamada, la actitud de Alberto el Patrón dentro de La granja VIP cambió notablemente, aunque no solicito su salida del reality. Si regresó a la zona común con lágrimas en el rostro y una expresión que reflejaba la mezcla de alegría y nostalgia por ver a sus hijos. La carga emocional de la conversación se mantuvo y el luchador reconoció frente a sus compañeros lo importante que es su familia para él:

“Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de los tres, los amo y los extraño cada día a cada minuto, y sé que ustedes entienden que estoy aquí por ustedes, que estoy trabajando para que sean felices. Los veo más grandes, ya están más grandes” Aleberto el Patrón

El momento no solo conmovió a la audiencia, sino que también mostró la vulnerabilidad del luchador, quien se mantiene firme en la competencia con el objetivo de garantizar un mejor futuro para sus hijos.

Alberto el Patrón / Captura de pantalla

¿Cuándo, dónde ver y a qué hora es la próxima gala de eliminación de La granja VIP?

La próxima gala de eliminación de La granja VIP está programada para transmitirse este domingo, en el horario habitual del reality. La emisión podrá verse por la señal de Azteca Uno, canal encargado de llevar cada semana los momentos más intensos del programa, incluidos los duelos, nominaciones y la salida de un participante.

El programa iniciará a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México), franja en la que la producción reúne a los habitantes de la granja para revelar quién dejará la competencia. Además de la transmisión en televisión abierta, la gala también estará disponible a través de la plataforma digital y las redes oficiales de TV Azteca, donde se comparten segmentos, avances y contenido exclusivo que complementa la experiencia del público.

La granja / TV Azteca

¿Cuántos hijos tiene Alberto del Río y cuál es su nacionalidad?

Alberto del Río, es padre de tres hijos que tuvo con Ángela Velkei: dos niñas y un niño. Los tres participaron recientemente en la emotiva videollamada que marcó uno de los momentos más comentados en La granja VIP, donde expresaron mensajes de apoyo y cariño para su papá durante su estancia en el reality.

El luchador es de nacionalidad mexicana, nacido en San Luis Potosí, y ha representado al país tanto en su carrera deportiva como en sus participaciones dentro del entretenimiento. Su identidad nacional ha sido un componente constante en su trayectoria, especialmente en el ámbito de la lucha libre, donde ha proyectado su origen y cultura ante audiencias internacionales.

