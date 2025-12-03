La granja VIP: Filtran posibles nominados de hoy, miércoles 3 de diciembre ¡Fabiola Campomanes y Teo en riesgo!

Hoy miércoles 3 de diciembre se filtraron los presuntos nombres de los nominados de La granja VIP y hay figuras que nadie imaginaba ver en riesgo. ¿Quiénes son y qué pasó para que llegaran a esta lista? Aquí te contamos todo lo que se sabe antes de la transmisión oficial.

¿Quiénes están nominados oficialmente en La granja VIP?

Tras la salida de Lis Vega de La granja VIP el pasado 30 de noviembre dejó su legado y reveló que tomó la decisión de nominar a Fabiola Campomanes, siendo la primera en pisar la placa.

Luego Teo perdió el duelo de la salvación contra Kim Shantal , quedando automáticamente en riesgo.

Fabiola Campomanes y Teo nominados de la semana ocho en La granja VIP

¿Quiénes son los posibles nominados de la octava semana en La granja VIP?

Este miércoles 3 de diciembre se vive la octava nominación en La granja VIP. Según las filtraciones y la conversación digital, los nombres que más suenan en redes como posibles nominados son:



Sergio Mayer Mori

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

El PatrónCabe destacar que esto es solo mera especulación y los próximos nominados solo se darán a conocer hasta la ‘Asamblea’ de este 3 de diciembre.

Estos se unirían a Fabiola y Teo para enfrentar la eliminación del próximo domingo 7 de diciembre.

¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2025?

La competencia en La granja VIP ha estado intensa y ya son varios los famosos que han salido del reality:



Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (abandonó voluntariamente)

Jawy

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega



En tanto que los que aún quedan en competencia son:

Alfredo Adame Kim Shantal La Bea Fabiola Campomanes César Doroteo ‘Teo’ Alberto del Río ‘el Patrón’ Sergio Mayer Mori Eleazar Gómez

El octavo eliminado del show se dará a conocer el próximo 7 de diciembre, durante la gala de eliminación.

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!

¿A qué hora y dónde ver la nominación en vivo?

La transmisión oficial de la octava nominación en La granja VIP será hoy miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas, completamente en vivo por TV Azteca.

Si quieres confirmar los nombres y ver las reacciones de los granjeros, no te pierdas el programa porque promete tensión, lágrimas y estrategias inesperadas.