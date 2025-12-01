La granja VIP: ¿Quién fue el eliminado de hoy, domingo 30 de noviembre? Esto pasó en la gala de eliminación
La gala de eliminación en La granja VIP este 30 de noviembre ha dejado muchas sorpresas y emociones en fans y granjeros. ¿Quién se despidió de la competencia?
Este domingo 30 de noviembre se realizará la sexta gala de eliminación en La granja VIP, donde se decidirá quién será el expulsado o expulsada de la semana. Hasta ahora, seis concursantes han abandonado el reality: uno por decisión propia y los otros cinco por decisión del público.
¿Quiénes son los nominados de la séptima semana de La granja VIP?
La eliminación de Kike Mayagoitía en La granja VIP resultó en la primera nominada de la semana: Fabiola Campomanes. Kim Shantal fue la siguiente en ser nominada, luego de perder el duelo de nominación el martes.
Por mayoría en la Asamblea de Nominación, Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega también fueron enviados a la placa. La lista de nominados quedaba de la siguiente manera:
- Kim Shantal (quien logró salvarse y está fuera de peligro)
- Fabiola Campomanes
- Alberto del Río “el Patrón”
- Lis Vega
Sin embargo, todo cambió a partir del jueves 27 de septiembre, cuando Kim logró salvarse. Además, también decidió que el nominado que abandona la placa esta séptima semana sea Alberto del Río, quien traicionó a Alfredo Adame para ocupar su lugar. Por su parte, el nominado eligió a Sergio Mayer Mori para ocupar un puesto en la placa.
Por lo tanto, los concursantes en peligro de ser eliminados este domingo 30 de noviembre en La granja VIP son:
- Alfredo Adame
- Sergio Mayer Mori
- Lis Vega
- Fabiola Campomanes
¿Qué participantes ya han sido eliminados de La granja VIP al momento?
Hasta ahora, siete celebridades han abandonado La granja VIP: seis por votación del público y una por decisión propia. Estos son los eliminados de la competencia:
- Carolina Ross (Primera eliminada)
- Sandra Itzel (Segunda eliminada)
- Omahi (Tercer eliminado)
- Lolita Cortés (Salida voluntaria por razones de salud)
- Jawy Méndez (Cuarto eliminado)
- Manola Díez (Quinta eliminada)
- Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)
Actualmente, quedan nueve famosos en competencia:
- La Bea
- Alfredo Adame
- César Doroteo ‘Teo’
- Eleazar Gómez
- Kim Shantal
- Sergio Mayer Mori
- Lis Vega
- Fabiola Campomanes
- Alberto del Río ‘el Patrón’
¿Quién es el eliminado de La granja VIP hoy domingo 30 de noviembre?
La gala de eliminación de La granja VIP planea ser un tobogán de emociones entre granjeros y audiencia. La gala podrá seguirse a partir de las 20:00 hrs de este domingo 30 de noviembre, mediante Disney+ o por Azteca Uno.
Todo comenzó con la votación para definir a los peones de esta siguiente semana, así votaron los granjeros:
- César Doroteo votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame
- Eleazar Gómez votó por Teo y la ‘Bea’
- Fabiola Campomanes votó por la ‘Bea’ y Teo
- Kim Shantal votó por Alfredo Adame y Lis Vega
- Lis Vega votó por Teo y Eleazar Gómez
- La ‘Bea’ votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame
- Sergio Mayer Mori votó por Teo y Kim Shantal
- Alberto del Río ‘el Patrón’ votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame
Los peones de la octava semana, por tanto, serán César Doroteo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.
Tras dar inicio la ceremonia de eliminación, el conductor del programa reveló que el primer salvado era Alfredo Adame. El segundo salvado fue Fabiola Campomanes.
El eliminado de esta séptima semana se decidió entre Fabiola Campomanes, Lis Vega y Sergio Mayer Mori. Y tras una pequeña pausa, el anuncio llegó, y el eliminado de La granja VIP hoy 30 de noviembre fue Lis Vega.
