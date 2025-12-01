La granja VIP: ¿Quién fue el eliminado de hoy, domingo 30 de noviembre? Esto pasó en la gala de eliminación

Este domingo 30 de noviembre se realizará la sexta gala de eliminación en La granja VIP, donde se decidirá quién será el expulsado o expulsada de la semana. Hasta ahora, seis concursantes han abandonado el reality: uno por decisión propia y los otros cinco por decisión del público.

¿Quiénes son los nominados de la séptima semana de La granja VIP?

La eliminación de Kike Mayagoitía en La granja VIP resultó en la primera nominada de la semana: Fabiola Campomanes. Kim Shantal fue la siguiente en ser nominada, luego de perder el duelo de nominación el martes.

Por mayoría en la Asamblea de Nominación, Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega también fueron enviados a la placa. La lista de nominados quedaba de la siguiente manera:



Kim Shantal (quien logró salvarse y está fuera de peligro)

Fabiola Campomanes

Alberto del Río “el Patrón”

Lis Vega

Sin embargo, todo cambió a partir del jueves 27 de septiembre, cuando Kim logró salvarse. Además, también decidió que el nominado que abandona la placa esta séptima semana sea Alberto del Río, quien traicionó a Alfredo Adame para ocupar su lugar. Por su parte, el nominado eligió a Sergio Mayer Mori para ocupar un puesto en la placa.

Por lo tanto, los concursantes en peligro de ser eliminados este domingo 30 de noviembre en La granja VIP son:



Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Tal vez te interese: ¿Kim Shantal fue infiel con Eleazar Gómez en La granja VIP? Su novio por fin rompe el silencio

¿Qué participantes ya han sido eliminados de La granja VIP al momento?

Hasta ahora, siete celebridades han abandonado La granja VIP: seis por votación del público y una por decisión propia. Estos son los eliminados de la competencia:



Carolina Ross (Primera eliminada) Sandra Itzel (Segunda eliminada) Omahi (Tercer eliminado) Lolita Cortés (Salida voluntaria por razones de salud) Jawy Méndez (Cuarto eliminado) Manola Díez (Quinta eliminada) Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Actualmente, quedan nueve famosos en competencia:



La Bea Alfredo Adame César Doroteo ‘Teo’ Eleazar Gómez Kim Shantal Sergio Mayer Mori Lis Vega Fabiola Campomanes Alberto del Río ‘el Patrón’

Mira: Eleazar Gómez explota vs Sergio Mayer Mori en La granja VIP México “No haces nada en todo el día”

¿Quién es el eliminado de La granja VIP hoy domingo 30 de noviembre?

La gala de eliminación de La granja VIP planea ser un tobogán de emociones entre granjeros y audiencia. La gala podrá seguirse a partir de las 20:00 hrs de este domingo 30 de noviembre, mediante Disney+ o por Azteca Uno.

Todo comenzó con la votación para definir a los peones de esta siguiente semana, así votaron los granjeros:



César Doroteo votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Eleazar Gómez votó por Teo y la ‘Bea’

Fabiola Campomanes votó por la ‘Bea’ y Teo

Kim Shantal votó por Alfredo Adame y Lis Vega

Lis Vega votó por Teo y Eleazar Gómez

La ‘Bea’ votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori votó por Teo y Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’ votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Los peones de la octava semana, por tanto, serán César Doroteo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Tras dar inicio la ceremonia de eliminación, el conductor del programa reveló que el primer salvado era Alfredo Adame. El segundo salvado fue Fabiola Campomanes.

El eliminado de esta séptima semana se decidió entre Fabiola Campomanes, Lis Vega y Sergio Mayer Mori. Y tras una pequeña pausa, el anuncio llegó, y el eliminado de La granja VIP hoy 30 de noviembre fue Lis Vega.

Tal vez te interese: Eleazar Gómez explota y acusa a Teo de no cumplir lo que prometió en La granja VIP; ¿se armó el pleito?