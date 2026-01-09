Exparticipante de La casa de los famosos es hospitalizada por cáncer de mama y se somete a una cirugía

En octubre de 2025, La modelo y exreina de belleza que participó en la tercera temporada de “La casa de los famosos”, conmocionó a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 37 años.

En su mensaje compartido en redes, Osmariel se mostró sorprendida e incrédula de tener cáncer de mama. Sin embargo pidió a sus seguidoras cuidarse y revisarse para poder diagnosticarlo a tiempo como aseguró fue su caso.

Osmariel Villalobos revela que fue diagnosticada con cáncer / Instagram: @osmariel

Mira: Lola Cortés: volverá al quirófano tras la doble mastectomía que le hicieron y superar el cáncer de mama

Osmariel Villalobos reveló diagnóstico de cáncer de mama en el 2025

La exhabitante de La casa de los famosos, Osmariel Villalobos también presentadora venezolana compartió que estaba por someterse a una cirugía y posteriormente a una radioterapia y a un tratamiento médico para erradicar el cáncer.

“Justo ahora estoy atravesando este proceso. Jamás pensé que me tocaría a mí y un día, de repente, el cáncer tocó mi puerta. Sí, esa palabra que uno nunca cree que va a escuchar tan cerca, una realidad que me toca de frente.

No es fácil, pero saben que estoy agradecida de que me lo detectaron a tiempo y puedo compartir este proceso con ustedes”, escribió la exmiss Osmariel Villalobos, de 37 años en su Instagram.

Osmariel Villalobos se somete a una mastectomía tras diagnóstico de cáncer de mama

Osmariel Villalobos compartió uno de los momentos más delicados de su proceso al revelar que fue sometida a una mastectomía unilateral del seno derecho, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

La conductora y exreina de belleza dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde la cama del hospital tras la intervención quirúrgica.

Con un mensaje profundamente emotivo, Osmariel explicó que la cirugía se llevó a cabo durante la mañana y que más adelante compartirá detalles del proceso médico que enfrenta.

“Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida con un mastectomía unilateral ‘seno derecho’ (ya luego doy detalles)”, escribió y añadió: “El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un ‘hasta aquí que mi cuerpo pidió antes de romperse”.

En su mensaje, Osmariel dejó claro que no vive este proceso desde el miedo, sino desde la gratitud y la conciencia, honrando incluso la parte de su cuerpo que fue retirada.

“Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero”.

La conductora también agradeció al equipo de profesionales que la acompañó durante este camino, destacando el apoyo que recibió tanto en lo médico como en lo emocional.

“Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse”.

Finalmente, agradeció a Dios, a su familia, amigos y a todas las personas que la han acompañado con oraciones y muestras de cariño, dejando claro que este episodio no representa un cierre, sino un nuevo comienzo.“No es el final de nada. Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme”.

Mira: Jorge Losa se sometió a una mastectomía por ¿cáncer de mama?: “El pecho me creció”

Osmariel Villalobos se somete a una mastectomia por el cáncer de mama. / Instagram: @osmariel

¿Quién es Osmariel Villalobos, exparticipante de La casa de los famosos de Telemundo?

Osmariel Maholi Villalobos es una modelo, presentadora de televisión y exreina de belleza venezolana, nacida el 2 de agosto de 1988 en Maracaibo, estado Zulia.

Es licenciada en Comunicación Social y una de las figuras más reconocidas del entretenimiento venezolano y latinoamericano.

Saltó a la fama tras participar en el “Miss Venezuela 2011", donde representó al estado Yaracuy y obtuvo el título de Miss Venezuela Tierra.

Poco después, representó al país en el “Miss Earth 2012", celebrado en Filipinas, donde fue coronada como Miss Earth-Water (segunda finalista) y recibió el reconocimiento de Miss Fotogénica.

Su carisma la llevó a la televisión, donde formó parte del programa matutino “Portadas”, transmitido por Venevisión, y posteriormente se consolidó como modelo e influencer.

En 2023, participó en el reality show “La casa de los famosos de Telemundo”, donde se dio a conocer a un público internacional.

Mira: Jessie J, tras operación por cáncer de mama, volverá al quirófano por complicaciones, ¿el cáncer regresó?