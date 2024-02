Jorge Losa se sometió a una mastectomía por ¿cáncer de mama?: “El pecho me creció”

El exparticipante de La casa de los famosos México, Jorge Losa (33 años) nos confesó que padeció ginecomastia (crecimiento de la glándula mamaria).

En su adolescencia Losa tuvo acné y para combatirlo le dieron un tratamiento hormonal. Debido a este y al consumo de suplementos alimenticios y anabólicos para aumentar la masa muscular desarrolló una bolita de grasa en el pecho izquierdo.

“Me dio ginecomastia. Te puede dar por un montón de causas. Por obesidad, por exceso de grasa, temas hormonales, la pubertad. Cuando tenía 17 tuve muchos problemas de acné, me llevaron con un dermatólogo y me dio un tratamiento muy fuerte. Sin embargo, me desequilibró las hormonas y me provocó dolores musculares y óseos. Me espanté porque al apretarme el pezón me salía un poquito de líquido, por el aumento de la prolactina y estrógenos”. Jorge Losa

“Además comencé a sentir una bolita en la glándula mamaria. Se comenzó a enquistar y se me encapsuló. Empecé a consumir suplementos alimenticios y anabólicos para el ejercicio y me provocaron que eso creciera más”.

Así lucía antes de la operación

Te podría interesar: Ferka conoció a la familia de Jorge Losa; así fue el encuentro con su suegra

Y añadió: “Me realicé una mastectomía para quitarme la glándula mamaria a los 26, porque pasaba el tiempo y me seguía creciendo la bolita. El pecho me creció como unos dos o tres centímetros. Era muy incómodo, me dolía mucho. No era urgente, pero sí necesario para evitar problemas mayores”.

Jorge comentó que la gente fue empática con él: “La gente siempre se portó muy bien conmigo. Se mostraron más preocupados por lo que tenía, que por burlarse de mí. No sufrí ningún tipo de bullying. Me hice estudios para detectar de qué tipo era la bolita y afortunadamente fue benigna”.

El también modelo comentó que nunca se avergonzó de su padecimiento: “Buscaba qué tipo de ropa ponerme para disimular que el pecho me crecía. No era nada cómodo a la vista, de un lado estaba crecido y del otro no”.

“Los doctores me recomendaron que dejara los anabólicos porque soy propenso a la ginecomastia por mis genes. Ya no me saldrá en la izquierda porque me quitaron la glándula, pero debo tener cuidado porque me podría salir en la derecha. Por eso me realizo cada seis meses una mastografía o mamografía y un ultrasonido, para ver cómo estoy. Afortunadamente, he salido negativo en mis estudios”. Jorge Losa

La celebridad tuvo que hacer un cambio drástico en su vida: “Cambié mi estilo de vida, mi alimentación. Ya no uso esas cosas. Ahora consumo cosas más orgánicas. En los exámenes me sale todo bien y esto es éxito en el mundo fitness”.

“Ahora entiendo mucho a las mujeres porque yo viví lo mismo que ellas pasan cada mes. Mis hormonas andaban loquísimas. No sabía si estaba triste, enojado o feliz y contra eso no podía hacer nada”, expresó.

Con sentido del humor recordó: “Bromeando con el doctor, cuando me dio del costo de la operación, que eran cerca de sesenta mil pesos, le dije ‘no manches, eso le costó a mi ex ponerse chichI$’. Nos reímos a carcajadas. Le comenté me sale más barato ponerme chichI$ que quitarme”.

Jorge mandó un mensaje a todos los hombres que pasan por esta situación: “No se preocupen, no pasa nada. Esto se siente: picazón, el pezón endurecido y dolor en el pecho. Cuando sientas una bolita, te recomiendo acudir al doctor para que te hagan los estudios y evitar problemas más graves. Por eso lo cuento, para que a alguien le sirva mi experiencia y pueda hacer algo”, concluyó.

Jorge Losa quiere que los demás aprendan de su experiencia / Instagram: @lacasadelosfamososmx/TikTok: @lacasafamososmx_ y @pafatifi4/ Facebook: Jorge Losa

Mira: ¿Ferka está embarazada de Jorge Losa? Así lo aseguró Mhoni Vidente

¿Qué es la ginecomastia y cómo se cura?

Se refiere al crecimiento del pecho en los hombres, producido por un desequilibrio hormonal. Puede suceder en un pecho o en los dos. Los síntomas incluyen dolor, tejido mamario inflamado, sensibilidad y pezones endurecidos.

Puede llegar a salir líquido, protuberancias y la piel llega a cambiar de color a naranja. Puede dar a cualquier edad. Este padecimiento puede detectarse mediante la auto revisión: si sientes algún bulto suave puede ser grasa. Si se siente duro y firme es mejor acudir con el médico para realizar los estudios correspondientes.

Cuando el aumento de volumen es leve, se puede tratar por medio de una cirugía a través de la areola. Se hace un drenaje del excedente de grasa y tejido. Cuando es moderado o severo y hay un excedente de piel es necesario hacer liposucción y quitar el excedente, por la flacidez excesiva.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.

Te recomendamos: Gerard Piqué probó los dulces mexicanos y desata polémica con su reacción: “Pa’ tipos como tú"