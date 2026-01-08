¿Dónde está Fernando del Rincón? Reportan desaparición del conductor de CNN y su esposa rompe el silencio

La repentina desaparición del conductor de Fernando del Rincón de Conclusiones CNN desató rumores, preocupación y teorías entre la audiencia, especialmente por su silencio en temas clave de la agenda internacional. Durante días, el conductor no apareció al aire ni dio señales en redes sociales, lo que alimentó versiones de todo tipo. Ante el creciente revuelo, su esposa, Jullye Giliberti, decidió romper el silencio y explicar la poderosa razón que obligó al periodista a alejarse de las cámaras.

Fernando del Rincón

¿Por qué Fernando del Rincón desapareció de Conclusiones CNN y dejó de aparecer en el noticiero?

La gran incógnita entre los fans era saber por qué Fernando del Rincón no ha aparecido en CNN ni ha comentado sobre temas que dominan las noticias, como la reciente detención de Nicolás Maduro, un asunto que millones esperaban que él analizara en pantalla.

La respuesta que ofreció Jullye Giliberti tranquilizó a sus fans pero encendió alarmas: su esposo se ha aislado por una afectación de salud muy fuerte. Según ella, desde “el sábado previo comenzó con escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza, congestión severa y una tos tan intensa que apenas puede hablar”.

Jullye detalló que han intentado todo tipo de remedios, desde antibióticos y antigripales hasta las clásicas “sopitas de pollo”, pero que por ahora él se encuentra lejos de poder volver al ritmo exigente del periodismo de investigación y análisis informativo.

“Nada más quería avisarles que esa es la razón por la cual no saben de él. Ojalá hubiera estado bien y mucho más en este momento… apenas esté bien, yo les aviso”, compartió la actriz, con un mensaje de calma para los seguidores que estaban inquietos por su silencio.

¿Cuándo regresa Fernando del Rincón a CNN en Español y cuál es su estado de salud actual?

Por ahora, ni Fernando del Rincón ni CNN han confirmado la fecha exacta de su regreso a la pantalla, lo que mantiene la expectativa entre sus seguidores y colegas. La incertidumbre crece, pero todo apunta a que el periodista volverá cuando recupere por completo su voz y energía.

Aun así, la revelación sobre su estado de salud trajo calma a quienes temían lo peor. Ahora, sus fans se mantienen atentos y enviando mensajes de apoyo, mientras velan por su pronta recuperación y esperan verlo nuevamente al frente de ‘Conclusiones’.

¿Quién es Fernando del Rincón, el periodista de CNN cuya ausencia encendió las alarmas entre la audiencia?

Fernando López del Rincón es un periodista mexicano originario de Morelos que se ha convertido en una de las voces más reconocidas del periodismo en español a nivel internacional.

Con una trayectoria que incluye pasos importantes en canales como Telemundo, Univision y, sobre todo, CNN en Español desde 2010, Del Rincón ha sido anfitrión de Conclusiones, un programa de análisis político y social con gran impacto en la comunidad latina en Estados Unidos y América Latina.

Antes de CNN, su trabajo fue muy notable en espacios como Primer Impacto o Ver para creer, donde consolidó una enorme base de seguidores. También enfrentó momentos duros, como cuando salió de Primer Impacto tras acusaciones de su exesposa Carmen Dominicci, que lo llevaron a una etapa complicada de su carrera.

Además de su labor profesional, Fernando del Rincón es figura pública por su presencia en redes, donde suele compartir aspectos de su vida personal, incluyendo homenajes y momentos emotivos con su familia, lo que explica el nivel de seguimiento y cariño de su audiencia.