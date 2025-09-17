Secuestro de la Chef Zahie Téllez: autoridades vinculan a proceso a dos sospechosos ¿Quiénes son?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos informó el 16 de septiembre sobre la vinculación a proceso de Luis Noé ‘N’ y Marcos ‘N’, quienes están señalados por su presunta participación en el secuestro exprés de la jueza de “Masterchef México”, Zahie Téllez, y su esposo, ocurrido en noviembre de 2024.

¿Dónde y cuando fue el secuestro de la chef Zahie Téllez?

El secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo tuvo lugar el 23 de noviembre en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, cuando la pareja circulaba por la autopista. En el momento del secuestro, Zahie Téllez ofrecía una entrevista a un medio de comunicación, lo que permitió que la denuncia se realizara de manera inmediata y que se activaran los protocolos de seguridad.

Mira: Chef Betty Vázquez regresa a la televisión: ¿reemplazará a la chef Zahie Téllez?

Zahie Téllez publica video en respuesta declaraciones de Plutarco Haza / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

¿Quiénes son los detenidos por el secuestro de la chef Zahie Téllez?

Durante la audiencia, el juez determinó vincular a proceso a Luis Noé ‘N’ y Marcos ‘N’, implicados en el secuestro de la chef Zahie Téllez, al considerar que las evidencias presentadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) eran suficientes para imponerles prisión preventiva de un mes como medida cautelar, tiempo durante el cual se llevará a cabo la investigación complementaria.

El fiscal del estado, Edgar Maldonado, declaró: “Las instancias de seguridad del Estado generan acciones y buenos resultados, pero no es aislado este caso”.

De acuerdo con los informes, Luis Noé ‘N’ era director administrativo de la policía municipal de Huitzilac, mientras que Marcos ‘N’ se desempeñaba como excustodio al momento del secuestro.

Las investigaciones indican que, minutos después del incidente, una patrulla de la policía municipal de Huitzilac acompañó una camioneta que había sido despojada a la pareja sobre la autopista México-Cuernavaca, en los límites entre el Estado de Morelos y la Ciudad de México. Según los informes, Luis Noé habría sido quien asignó la patrulla utilizada para este presunto encubrimiento.

Mira:Zahie Téllez dedica mensaje a Plutarco Haza tras su salida de MasterChef celebrity: “Un desafío”

#FiscaliaMorelosInforma VINCULAN A PROCESO A DOS HOMBRES POR EL SECUESTRO EXPRÉS DE UNA CHEF EN HUITZILAC



• Habrían sido aprehendidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de una mujer y su esposo

Nota:https://t.co/7sUCDZt8UQ pic.twitter.com/lNpfmE1KZ6 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2025

¿Cómo fue el secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo?

El 23 de noviembre de 2024, la chef Zahie Téllez, jueza de “Masterchef Celebrity” y su esposo Alberto Escobar fueron secuestrados en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, Huitzilac, Morelos.

La chef estaba ofreciendo una entrevista en vivo cuando un grupo de delincuentes los interceptó, agredió y trasladó a un lugar desconocido. Gracias a la alerta inmediata de la producción del programa, las autoridades pudieron iniciar un operativo de rescate.

La investigación inicial fue complicada por la falta de información precisa sobre la ubicación de la pareja, pero la colaboración de familiares, amigos y el rastreo de teléfonos permitió localizar el vehículo en dirección al norte de Cuernavaca, logrando detener a un sospechoso alrededor de las 16:00 horas.

Mira: Zahie Téllez , ¿la chef en proceso? Sin cédula en gastronomía, pero da cátedra en la TV ¿Engañó a todos?