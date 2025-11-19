Secuestran a hijo de un famoso cantante mientras se dirigía al aeropuerto: ¿Cómo fue el momento?

Hace unos días el influencer, Alfredo Valenzuela, fue víctima de un asalto y un posterior secuestro mientras transmitía en vivo. Además, contó que su bebé estuvo en peligro de morir. Recientemente, alrededor de las 7:00 de la noche del martes 18 de noviembre, fue secuestrado el hijo y mánager de un reconocido cantante de música popular. Según los primeros reportes, viajaba en una camioneta hacia el aeropuerto en compañía de otra persona cuya identidad no ha sido revelada. Durante el camino, habría sido interceptado. ¿De quién se trata y qué le pasó?

Abrazo padre e hijo / Canva

¿Qué cantante sufrió el secuestro de su hijo recientemente?

Cerca de las 7:00 de la noche del martes 18 de noviembre, Miguel Ayala (hijo y mánager del reconocido artista de música popular Giovanny Ayala) fue secuestrado mientras transitaba por la vía Panamericana, a la altura del municipio de Piendamó, en Colombia.

Este miércoles 19 de noviembre, el cantante rompió el silencio y vía Instagram compartió el siguiente mensaje:

En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. (...) Te espero en casa hijo, con la ayuda de Dios. Giovanny Ayala, vía Instagram

Las respuestas de fans y seguidores no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron comentarios de apoyo y oraciones por el bienestar del joven de 23 años.

Giovanny Ayala y su hijo secuestrado, Miguel Ayala / Redes sociales

¿Cómo fue secuestrado Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala?

Según los primeros reportes y retomado del medio El Tiempo, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, presuntamente habría viajado en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia, en compañía de otra persona cuya identidad no ha sido revelada.

Retomado de medios locales, fue al llegar a la vereda El Túnel, cuando el vehículo presuntamente habría sido interceptado por dos automóviles y una motocicleta, en una operación que, de acuerdo con las autoridades, evidenció un alto nivel de coordinación.

En ese punto, según versiones locales, Miguel Ayala habría sido sometido y trasladado con rumbo desconocido. La segunda persona que lo acompañaba no figura hasta el momento como víctima del secuestro, aunque no se ha aclarado si quedó abandonada en el lugar o si también fue raptada temporalmente.

La Fuerza Pública activó un plan de búsqueda que involucra tropas del Ejército, unidades de la Policía y personal de inteligencia.

Giovanny Ayala habla sobre secuestro de su hijo Miguel / IG: giovannyayalaoficial y canva

¿Quién es Giovanny Ayala, cantante que sufrió el secuestro de su hijo?

Giovanny Enrique Murcia Ayala vio la luz el 2 de mayo de 1976 en Granada, Meta, Colombia. Proveniente de un hogar de recursos modestos y rodeado de varios hermanos, desde muy joven desarrolló una profunda afinidad por la música.

Aunque inició cantando música llanera, pronto sintió una fuerte inclinación por la música popular colombiana, género que finalmente marcaría el rumbo de su trayectoria artística.

Su reconocimiento nacional se consolidó en 2008 con el lanzamiento del álbum Así es que se canta, en el que se incluye el tema “De rodillas te pido”, éxito que impulsó decisivamente su carrera.

Entre las influencias que han enriquecido su estilo figuran artistas como Miguel y Miguel, Chalino Sánchez, Joan Sebastian y Alejandro Sanz.

