Hijo de famoso cantante es secuestrado: revelan el último mensaje que compartió antes de desaparecer

El hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Colombia y los detalles son cada vez más inquietantes. ¿Qué pasó realmente? Aquí te contamos todo lo que se sabe, desde el último mensaje que compartió hasta cómo ocurrió el secuestro.

Giovanny Ayala y su hijo secuestrado, Miguel Ayala / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

El pasado martes 18 de noviembre, Miguel Ayala, hijo del famoso cantante colombiano Giovanny Ayala, fue privado de su libertad en una operación que, según las autoridades, estuvo perfectamente coordinada. De acuerdo con reportes retomados por El Tiempo, el joven de 23 años viajaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, acompañado por otra persona cuya identidad no ha sido revelada.

Al llegar a la vereda El Túnel, el vehículo fue interceptado por dos automóviles y una motocicleta. Las versiones locales indican que los secuestradores actuaron con rapidez y precisión, sometiendo a Miguel Ayala y trasladándolo con rumbo desconocido. La persona que lo acompañaba no figura como víctima del secuestro, aunque no se ha aclarado si fue abandonada en el lugar o retenida temporalmente.

Tras confirmarse el hecho, la Fuerza Pública activó un plan de búsqueda que involucra tropas del Ejército, unidades de la Policía y personal de inteligencia, con el objetivo de dar con el paradero del joven y capturar a los responsables.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo?

Horas después del secuestro, Giovanny Ayala rompió el silencio en redes sociales. A través de Instagram, el intérprete de música popular confirmó que está atravesando una “situación extremadamente difícil” y pidió respeto, evitando caer en especulaciones. Además, agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y colegas del medio artístico.

“Estamos pasando por una situación extremadamente difícil. Les pido respeto y que no se dejen llevar por rumores. Gracias por el apoyo”, escribió el cantante, dejando claro que la familia está enfocada en resolver esta crisis.

Giovanny Ayala habla sobre secuestro de su hijo Miguel / IG: giovannyayalaoficial y canva

¿Cuál fue el último mensaje que compartió Miguel Ayala antes del secuestro?

Los fans no tardaron en recordar el último mensaje que Miguel Ayala compartió en redes sociales antes de ser secuestrado. El joven, quien también es cantante y mánager de su padre, publicó el pasado 4 de noviembre un video en Instagram donde aparece en una reunión con amigos, disfrutando bebidas alcohólicas y demostrando su talento musical.

En las imágenes, Miguel interpreta el tema “Un idiota”, de Joan Sebastian, acompañado por la frase: “Soy un idiota, te perdí pero te amo”. Este mensaje, que en su momento parecía una simple expresión artística, hoy cobra un significado especial para sus seguidores, quienes lo han llenado de mensajes de apoyo y esperanza.

¿Quién es Giovanny Ayala y por qué es tan famoso en la música popular?

Giovanny Enrique Murcia Ayala nació el 2 de mayo de 1976 en Granada, Meta, Colombia. Desde muy joven mostró una gran pasión por la música, iniciando con el género llanero antes de inclinarse por la música popular colombiana, que marcaría su carrera artística.

Su salto a la fama ocurrió en 2008 con el álbum ‘Así es que se canta’, que incluye el éxito “De rodillas te pido”, tema que consolidó su reconocimiento nacional. A lo largo de su trayectoria, Giovanny Ayala ha sido influenciado por artistas como Miguel y Miguel, Chalino Sánchez, Joan Sebastian y Alejandro Sanz, lo que le ha permitido crear un estilo único que lo mantiene vigente en la escena musical.