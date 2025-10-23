Hermano de Malillany Marín habría privado de su libertad a su novia, según Javier Ceriani

Una grave revelación ha puesto en el ojo público a la familia de la actriz Malillany Marín, después de que el periodista Javier Ceriani asegurara en su canal de YouTube que su hermano, Bruce Marín, estaría implicado en un supuesto caso de privación de la libertad contra una mujer. Según la información presentada por el periodista, el hermano de la también modelo mexicana habría mantenido a su novia retenida durante varios meses.

Hermano de Malillany Marín habría privado de su libertad a su pareja, asegura Ceriani. / Redes sociales

¿Qué pasó con el hermano de Malillany Marín, según Javier Ceriani?

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Bruce Marín, hermano de Malillany Marín habría mantenido a su pareja privada de su libertad durante cuatro meses. Ceriani explicó que, según sus fuentes, el hombre habría tenido una relación violenta con la joven, quien fue sometida a constantes agresiones y aislamiento.

“Es muy grave lo que voy a contar. Supuestamente el hermano de Malillany Marín, Bruce Marín, habría tenido una novia que, alegadamente, mantuvo cuatro meses privada de su libertad. Me cuentan que él era muy agresivo, golpeador con ella, que la mantuvo en cautiverio durante todo ese tiempo”. Javier Ceriani

¿Cómo logró escapar la novia del hermano de Malillany Marín de su presunto secuestro, según Ceriani?

Javier Ceriani relató que la joven logró escapar de manera inesperada cuando Bruce la llevó a una tienda propiedad de unos amigos. Según lo que dijo el argentino, en ese momento, ella habría aprovechado para tomar un teléfono y llamar a su madre pidiendo ayuda, dándole la dirección exacta del lugar donde se encontraba. Ceriani relató que su familia acudió de inmediato al rescate, logrando ponerla a salvo tras meses de encierro y violencia.

“Después de cuatro meses de encierro, el hermano de Malillany decide sacarla y la lleva a una tienda de unos amigos suyos. Ahí la chica, muy cuidadosa, vio un teléfono y le marcó a su mamá a escondidas. Le dijo: ‘Ayúdame, estoy en esta dirección’. La madre, junto con otros familiares, fue a rescatarla”, detalló el conductor argentino.

¿Exnovia del hermano de Malillany lo denunciará por secuestro, según Javier Ceriani?

Según la versión de Ceriani, tras el rescate, el hermano de Malillany Marín habría huido del país para evitar enfrentar las consecuencias legales.

“Malillany no sé si lo sabe, pero aparentemente y alegadamente su hermano habría huido del país”, afirmó.

Por su parte, la joven afectada se encontraría profundamente afectada por el trauma que vivió y, de acuerdo con el periodista, lleva más de un año sin salir de su casa por miedo a ser localizada nuevamente.

“La chica quedó tan traumada que no quiere salir. Lleva un año sin hacerlo por miedo a volver a ser secuestrada, después de todo lo que habría vivido con este muchacho”, concluyó Ceriani.

Hasta el momento, Malillany Marín no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso ni ha confirmado la versión difundida por el conductor, por lo que guarda la calidad de rumor.

¿Quién es Bruce Marín, hermano de Malillany Marín y a quién habría secuestrado, según Ceriani?

Bruce Marín es el hermano de la actriz cubano-mexicana Malillany Marín. Aunque no es una figura pública como su hermana, por lo cual se desconoce información de Bruce.

El conductor no reveló la identidad de la presunta víctima, quien no pertenece al medio artístico.

Además, de que Bruce Marín tampoco es una figura pública, por lo que la información se mantiene bajo reserva.

Sin embargo, Javier Ceriani aseguró que esta situación ocurrió en México, por lo cual Bruce Marín habría huido para evitar posibles represalias.

